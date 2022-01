Resaneo organise des webinaires avec Destination Canada et WestJet

Lucien, Chargé des Webinaires Resaneo vous propose de connaître tous les secrets de Resaneo lors de sessions de 45 minutes. Il explique : « Nous organisons les formations sous forme de webinaires et avons augmenté leurs fréquences. L’objectif est double, former nos agences à tous les services proposés (dont certains sont méconnus) et remonter les informations quant aux besoins et attentes des utilisateurs ».Chaquesurbénéficie automatiquement de cette formation, et celles qui sont déjà clientes peuvent, bien évidemment participer. Avec les changements de personnel et les nouveaux entrants dans la profession les webinaires Resaneo sont plus utiles que jamais.Alors lancez-vous et inscrivez-vous en cliquant ICI