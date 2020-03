Réseaux : "Le métier va être profondément changé après cette crise..."

"Les agences sont portes fermées avec un collaborateur dedans, pour répondre au téléphone et aux mails.



Notre personnel se charge du rapatriement des clients et le report de ceux qui ne sont pas encore partis.



Nous allons devoir nous armer de patience, car nous allons rentrer en confinement à partir de mercredi et pour 45 jours, ça va être long. Nous allons passer en chômage partiel, cela sera effectif en agence dès le courant de la semaine.



Nous avons fait le tour de nos partenaires bancaires qui sont prêts à nous accompagner dans ces moments difficiles, pour le moment il n'y a pas de péril.



Je pense que nous pouvons tenir les 45 jours, la question sera : la cinétique de la reprise, il va falloir redonner envie aux clients de partir. Est-ce que les clients auront envie et l'argent pour partir en vacances ? Je ne sais pas.



Je n'ai pas de crainte sur la pérennité de l'entreprise, par contre cela va laisser des traces et nous allons compter les faillites. Le métier va être profondément changé après cette crise, les habitudes des clients vont elles aussi changer.



La méfiance des clients va être renforcée, car aujourd'hui nous ne sommes pas capables de les renseigner, car nous n'avons pas d'information à leu communiquer.



Actuellement nous faisons face à des comportements très agressifs, un peu à l'image de ce que nous avons connu lors de la chute de Thomas Cook, la peur prend le dessus.



Nous avons commencé à faire du tri dans les paiements urgents, importants et ceux qu'il fallait décaler. A mon avis, ce n'est pas le bon ton ni le bon moment de ne pas payer IATA, ils vont avoir besoin de nous.



Les loyers des agences sont suspendus, les propriétaires attendront quelques mois, nous avons arrêté les remboursements clients.



Nous allons payer tout ça, mais pas tout de suite. Le report est une bonne chose , mais toute la profession doit être solidaire. Il est difficile d'évaluer l'impact d'une telle crise.



J'avais calculé que le manque à gagner de mars et avril avec une baisse de réservation de 70%, cela représenterait une marge de 2 millions d'euros.



Sauf que dans cette perte, je n'avais pas imaginé les annulations, je pense que nous allons perdre entre 1 et 3 millions, donc entre 20 000 et 60 000 euros par agence.



Nous sommes dans un pays d'assistés, mais je trouve que nous avons une trop grande confiance dans le gouvernement. Il ne faut pas rester assis dans son coin, il y a des mesures de chômage partiel, trouver des partenaires financiers, réduire les charges, certains doivent se poser la question de vendre ou pas.



Nous ne sommes pas dans l'Etat providence."