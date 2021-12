EDV Centre Ouest : 65 adhérents réunis pour évoquer la situation sanitaire et le tourisme durable

Nous avons insisté à nouveau sur l'importance de mettre en place l'APLD pour ceux qui n'y ont pas encore eu recours

Nous avons également évoqué la baisse du seuil à 65% de l'aide sur les charges fixes et évoqué le fonds de solidarité qui, c'est une certitude, est mort et enterré

stop and go

ne semblaient pas particulièrement angoissés

même si on sent de l'inquiétude. Il y a une certaine fatalité depuis 21 mois, tout le monde a intégré cela et fait le dos rond en attendant la prochaine reprise et la prochaine vague...

Avant de clôturer 2021, les adhérents des Entreprises du Voyage (EDV) Centre Ouest se sont réunis une dernière fois en présentiel à, le jeudi 16 décembre dernier.Après Vannes en juin et Poitiers en septembre, ce rassemblement leur a permis de faire un nouveau point sur la situation sanitaire, sur les réservations, les aides et les demandes en cours, avec Jean-Pierre Mas, le président du syndicat et Valérie Boned, la secrétaire générale., commente Yvon Peltanche, le président des EdV Centre-Ouest.".Après 21 mois de crise et de, les professionnels présents ", nous rapporte Yvon Peltanche,