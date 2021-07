Restaurant : l’UMIH appelle à pérenniser le plafond des tickets-restaurant à 38€

Ce n'est pas tout, car ce plafond majoré a permis d’augmenter de 53 % le montant moyen des transactions dans la restauration. La possibilité d’utiliser ces titres le dimanche et les jours fériés a aussi largement contribué à faciliter le retour des salariés dans les restaurants.



Selon l’étude CREDOC, 82 % des salariés considèrent le titre-restaurant comme un élément de la qualité de vie au travail en ce qu’il représente une véritable marque de reconnaissance.



" De notre point de vue, ces chiffres confirment la vocation sociale du titre-restaurant qui permet aux entreprises d’améliorer concrètement la vie quotidienne des salariés.



C’est bien plus qu’un simple moyen de paiement, c’est un pacte social et local vertueux entre l’entreprise, ses salariés et les commerces de proximité au service de tous " déclare Julien Anglade Directeur général de Up France.



Up crée des solutions de paiement et des services à utilité sociale et locale qui donnent aux entreprises et aux collectivités les moyens d’agir pour améliorer le pouvoir d'achat et la qualité de vie des salariés et des citoyens dans les territoires.



Pour l’ensemble de ces raisons, l’UMIH et le groupe Up appellent à pérenniser le doublement du plafond journalier d’utilisation du titre-restaurant.