Richard Branson pourrait devancer Jeff Bezos dans la course au tourisme spatial

Et pourtant, mis à part la date qui n’est plus le 4 mais le 11 juillet, Richard Branson a annoncé officiellement le premier jour de ce mois de juillet qu’il va bien s’envoler à bord de Space Ship Two 9 jours avant l’américain Jeff Bezos.



La mission du 11 juillet sera le vingt-deuxième essai en vol de VSS Unity et le quatrième vol spatial en équipage de l'entreprise.



Le vaisseau sera piloté par Dave MacKay (3e vol spatial) et Michael Massuci (2e vol spatial).



Le milliardaire britannique sera accompagné en cabine par Sirisha Bandla, Colin Benett et Beth Moses (2e vol spatial) chef instructeur des astronautes et responsable du programme des touristes spatiaux à bord de SpaceShipTwo.



Pour la première fois et il faut le souligner, le vol sera retransmis en direct et en ligne par Virgin Galactic.



A noter que Richard Branson a fait également une seconde annonce, à savoir que dès son retour sur Terre le 11 juillet, il réservera à son public une annonce très excitante pour « donner à plus de monde la chance de devenir astronaute ».