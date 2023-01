Richard Vainopoulos (Tourcom) : "2023 s'annonce pas trop mal"

2023 s'annonce pas trop mal. En 2022 nous avons pratiquement rattrapé les niveaux de 2019. Les frontières se sont ouvertes et il est possible de voyager partout. Seules les destinations proches de l'Ukraine marquent le pas. Les gens font un amalgame.L'Asie s'ouvre de plus en plus et il faudra suivre la situation en Chine.Nous avons moins de clients mais nous engrangeons de très beaux dossiers. Il y a une population qui voyagera moins, mais nos clients, ceux des agences de voyages, vont continuer de voyager. Il y a vraiment une véritable envie de la part des clients des agences de voyages de bouger. Après deux ans de pandémie, le ras-le-bol est assez général.A une époque, nous avions moins de clients et plus de marges. Le service se paie : être disponibles 24h/24, 7J/7, le conseil, la réassurance...Certaines agences prennent même des frais pour l'établissement de devis. C'est une très bonne chose. La clientèle qui a les moyens de payer ce n'est pas un problème. C'est notre clientèle.