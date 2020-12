Royaume-Uni : vers une reprise progressive du tourisme dès le printemps 2021 ?

Logiquement, les visites en provenance des marchés européens, des marchés court-courriers, devraient reprendre plus rapidement que sur les marchés long-courriers, même si l’on doit s’attendre à une reprise partielle avec 13,6 millions de visiteurs européens attendus en 2021 contre 27,3 millions en 2019 (-50%).



Début 2021, VisitBritain lancera une campagne de promotion d’envergure sur les principaux marchés européens dont l’Allemagne et la France, respectivement troisième et quatrième marchés émetteurs les plus importants en valeur.



" L’objectif de cette campagne sera d’encourager les réservations en délivrant des messages d’inspiration et de bienvenue, et de rassurer les visiteurs potentiels quant aux conditions de voyage vers et dans le pays ", précise VisitBritain.



Sur les marchés long-courriers, VisitBritain s’attend à recevoir 3,3 millions de visiteurs en 2021, ce qui représente moins d’un quart (24%) des 13,6 millions enregistrés en 2019.