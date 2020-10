Russie: Les citoyens de 52 pays seront éligibles à l'e-Visa en 2021

Désormais, l'e-Visa sera étendu à toute la Russie. Il sera possible de traverser la frontière par tout point de contrôle spécialement équipé, quelle que soit la région, et de voyager dans tout le pays

liens sportifs, culturels, scientifiques ou technologiques

gratuit pour les enfants de moins 6 ans

L'introduction d'un visa électronique unifié en Russie contribuera au développement du tourisme, augmentera l'attractivité des investissements dans les régions et contribuera à la croissance de l'économie dans son ensemble

principalement opérés par la compagnie Aeroflot, S SEVEN et Air France

" précise le gouvernement russe.Dans son communiqué, les autorités russes rappellent que la durée de séjour autorisée avec un visa électronique sera revue à la hausse, passant ainsi de 8 à, que les requérants pourront réclamer des, qu'il ne sera pas nécessaire de présenter une invitation ou une confirmation de réservation hôtelière et que)." estime le gouvernement russe.Comme le rappelle le MEAE,, et aucun ressortissant étranger n’est autorisé à pénétrer dans le pays, à l’exception de certaines catégories de voyageurs dont Action-Visas propose ses services pour l'obtention simplifiée des visas liaisons aériennes commerciales avec l’Union Européenne demeurent suspendues. Les seules liaisons directes sont des vols spéciaux () reliant l’aéroport de Moscou Cheremetièvo et de Domodedovo à certains aéroports des pays de l’UE, notamment, Paris CDG et Nice.