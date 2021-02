Russie: le MAE s'exprime sur la reprise de la délivrance des visas consulaires

"Les missions diplomatiques et les bureaux consulaires russes commenceront à délivrer des visas touristiques immédiatement dès que le gouvernement russe lèvera les restrictions temporaires précédemment introduites à l'entrée des ressortissants étrangers et des apatrides. En fait, cela s'est déjà produit dans les pays où le travail des visas des missions étrangères ont repris, comme d'habitude, après que les décisions appropriées aient été prises" annonce Ivan Volynkin.



Interrogé sur la possible nécessité de présenter un certificat de vaccination au Covid-19 pour l'obtention du visa, le directeur du département consulaire du MAE ignore si cette exigence s'appliquera à l'avenir mais plaide pour une règlementation sanitaire internationale.



"La décision d'introduire une exigence de présentation d'un certificat de vaccination contre le COVID-19 par les citoyens étrangers lors d'une demande de visa russe n'a pas été prise, actuellement la législation russe ne contient pas une telle prescription. Dans le même temps, il convient de garder à l'esprit qu'un certain nombre de départements intéressés travaillent, sur ordre du président de la Fédération de Russie, à délivrer des certificats aux personnes qui ont été vaccinées contre le COVID-19 à l'aide des vaccins russes. Nous pensons que les questions de leur reconnaissance internationale, y compris dans le but de franchir les frontières des États étrangers, devraient être discutées dans un format intergouvernemental auprès de l'OMS, en coordonnant les travaux sur la mise en œuvre d'une réglementation sanitaire internationale, qui est un outil mondial clé pour prévenir la propagation transfrontière des maladies. On ne sait toujours pas s'il y aura des exigences pour la présentation de tels certificats par les citoyens étrangers pour entrer en Fédération de Russie" explique Ivan Volynkin.