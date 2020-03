Ryanair annule les vols au départ de l'Espagne

Les clients qui s’étaient déjà enregistrés pour leur vol retour ont pu rencontrer des difficultés pour modifier leur réservation.



Aujourd'hui, nous annulons l’enregistrement de tous les clients ayant une réservation sur les vols quittant l'Espagne du 21 mars au 28 mars et leur conseillons de demander un changement de vol gratuit à une autre date via notre service en ligne.



Le Groupe Ryanair s'excuse pour tout inconvénient causé par cette crise sans précédent.



La sécurité et le bien-être de nos employés et de nos clients sont nos principales priorités. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales et nous suivrons toutes les restrictions de voyage imposées.