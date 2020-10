Ryanair appelle l'Europe à mettre en place les "feux de circulation"

Le nouveau système de "feux de circulation" recommande également aux États membres d'appliquer une approche régionale lorsque cela est possible afin de garantir que les régions ou les îles ayant un faible niveau de Covid ne soient pas pénalisées.



Les experts de la santé - y compris l'OMS et l'ECDC - confirment que le système de quarantaine ne fonctionne pas, et que les voyages aériens présentent un risque minimal de propagation du virus.



En effet, Ryanair a transporté plus de 16,5 millions de passagers cet été sans aucune transmission à bord.



L'adoption du système de "feux de circulation" de l'UE permettra aux familles de se réunir et aux entreprises de se développer, alors que le monde se remet de la crise du Covid-19.