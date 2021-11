Ryanair : encore une année dans le rouge, quelles perspectives pour la compagnie ?

Après un 1er semestre 2020, dans le rouge écarlate, Ryanair stoppe ou du moins résorbe l'hémorragie.



La compagnie à bas coûts vient de dévoiler ses résultats pour les 6 premiers mois de l'année en cours et si le trafic bondit de 128%, par rapport à 2020, le bilan affiche une parte de 48 millions d'euros.



A la même époque, il y a un an, le déficit s'était établi à 411 millions d'euros.



Cette amélioration s'explique par la hausse impressionnante du trafic, mais doit être compensée par une stimulation du marché par les prix. Les revenus réguliers du premier semestre ont augmenté de 61 % ( tarifs moyens de 33 € seulement) pour atteindre 1,27 milliard d'euros.



" Les réservations ont nécessité une stimulation des prix, en particulier vers/depuis le Royaume-Uni, où la confiance des consommateurs a été minée (jusqu'à début octobre) par le système de feux tricolores du gouvernement britannique, qui est déroutant et incohérent ", explique le communiqué de presse.



Et d'après le communiqué de Ryanair la situation financière ne devrait pas s'améliorer pour la fin de l'année 2021.



Pour la compagnie à bas couts les perspectives pour l'hiver, aussi bien pour les prix et les rendements, restent très difficiles. La courbe des réservations restant très proche des niveaux de 2020, cela va nécessiter une énième stimulation par les prix.



Rayanair entend transporter un peu plus de 100 millions de passagers et (sous réserve des tarifs d'hiver) prévoit une perte de 100 à 200 millions d'euros pour l'exercice.



Ces résultats ne doivent pas cacher le fait que la compagne s'assoit sur un trésor de guerre de l'ordre de 4,24 milliards d'euros en septembre (contre une trésorerie de3,15 milliards d'euros au 31 mars 2021).



Comme annoncé lors de notre assemblée générale annuelle en septembre, le groupe Ryanair prévoit désormais une croissance accélérée au cours des 5 prochaines années, avec une prévision de croissance portée de 33% à 50%.



En conséquence, le trafic de Ryanair, qui était de 149 millions avant l'entrée en vigueur de la loi Covid, devrait passer à plus de 225 millions d'invités par an d'ici mars 2026.