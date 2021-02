Ryanair finit l'année 2020 dans le rouge avec une perte de 306 millions d'euros (T3)

Toutefois, Ryanair possède toujours 3,5 milliards d'euros de trésorerie, ce qui lui permet de voir venir.



Les prévisions de trafic du Groupe en année pleine et pour 2021 ont ainsi été réduites, avec une estimation du trafic contre entre 26 et 30 millions de passagers.



Dans le même temps, Ryanair poursuit sa politique de réduction des coûts, cela se matérialise notamment par la livraison des nouveaux avions.



En décembre, Ryanair a augmenté sa commande ferme du B737-8200 «Gamechanger» de 75 à 210 appareils.



Les B737 Max sont plus respectueux de l'environnement, explique le communiqué de la compagnie, puisqu'ils ont 4% de sièges en plus, mais consomment 16% de carburant en moins et réduisent les émissions sonores de 40%.



Le Groupe a également confirmé la réouverture de sa base de Shannon (Irlande) pour 2021.