SETO : bon démarrage sur l’hiver après un été performant

Le trafic sur long-courrier augmente de +16% et le CA de +25%. Les excellents résultats de l’île Maurice (+28,4% en trafic pour +27,7 % en CA) se poursuivent.



« Dès le premier jour où l’île Maurice a décidé de rouvrir, la destination a connu un redémarrage incroyable » , observe le président du syndicat.



A noter également la forte reprise de l’Indonésie et de plusieurs destinations phare en Asie (Japon, Thaïlande).



Côté Caraïbes, la République dominicaine, longtemps destination leader subit une baisse importante, liée à l’arrêt des vols Air France et Corsair. Les Antilles françaises reculent et passent en 8ème position du classement.