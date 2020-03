SETO et EDV se félicitent de la publication de l'ordonnance sur l'à-valoir

La publication de l'ordonnance tant attendue sur l'à-valoir est enfin parue.



Le SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) et les EDV (Entreprises du Voyage), se félicitent dans un communiqué de presse commun "qu’après une semaine de discussions et d’échanges intenses, avec pour seul objectif de préserver les intérêts des consommateurs tout en évitant la faillite des entreprises du secteur, le gouvernement publie aujourd’hui l’ordonnance conciliant la protection des consommateurs et celle des professionnels du tourisme".



Les deux organisations rappellent le fonctionnement de cet avoir : "Ainsi les voyages organisés, les séjours tout compris et les prestations indépendantes (hébergement, location de voiture, etc) qui auront fait l’objet d’une annulation en raison du Covid-­‐19, donneront lieu à l’émission d’un avoir correspondant aux paiements effectués par le client qui pourra ainsi reporter son voyage.



Cet avoir, valable 18 mois, concerne les contrats annulés entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. Cette validité de 18 mois englobe 2 étés. Ce qui permet plus aisément aux clients de réorganiser leur voyage. "



"Si dans le contexte actuel, il paraît très compliqué d'accompagner un client dans un projet de voyage, il est probable qu’après la période de confinement, le désir de voyage sera plus fort"