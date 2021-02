SNCF : le projet "Smart Station" sera étendu à plus de 570 gares

ENGIE Solutions a développé des solutions digitales innovantes et prévoit de déployer à terme plus de 6 000 objets connectés, via les équipes Vertuoz, spécialisées dans la supervision.



Vertuoz monitore déjà près de 90 000 bâtiments et contrôle plus de 400 000 objets connectés. Elle gère en temps réel plus de 110 000 points de collecte, qui permettent de réduire de plus de 230 000 tonnes par an les émissions de CO 2 de ses clients.



Cette application 3D « Smart Station » a été co-conçue par ENGIE Solutions et l’entreprise Graphic Stream.



Avec cette solution dite « immersive », les agents en charge de l’exploitation des gares pourront visualiser rapidement les lieux d’incidents, prioriser les interventions, agir à distance et surveiller un vaste périmètre de façon plus intuitive et efficiente.



Cette supervision sera disponible pour les agents des gares à partir de la fin 2021.