SNCF : plus de TGV OUIGO en circulation à partir du vendredi 27 mars 2020

À la demande des pouvoirs publics, la SNCF a réduit de façon drastique la circulation des trains TGV INOUI et INTERCITES et supprime les circulations des TGV OUIGO à partir de ce vendredi 27 mars 2020, depuis 5h du matin, jusqu’à nouvel avis.



De la même manière, les offres Eurolines, Blablabus et Blablacar ne sont plus disponibles sur OUI.sncf jusqu'à nouvel ordre.



" Concernant OUIGO, si vous aviez un voyage prévu, vous serez remboursé automatiquement par re-crédit sur la carte bancaire ayant servi à l'achat de votre billet. Un email de confirmation vous sera envoyé dans les 48h. Le remboursement sera effectif sous 3 jours sur la carte bancaire ayant servi au paiement de votre réservation ", indique OuiSNCF sur son site Internet.



Quant aux clients ayant pris un billet TGV INOUI ou INTERCITES et ayant donné leurs coordonnées, ils seront avertis en amont. Les billets annulés seront tous remboursés sans frais.