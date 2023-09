SO RECEPTIFS Solution Réceptifs !

Fort d’une expérience de 45 ans dans le tourisme, de contacts amicaux au travers de divers fournisseurs Réceptifs souvent de direction Française et accueillant de nombreux touristes avec succès depuis minimum 20 ans et plus, est né la Solution Réceptifs : SO RECEPTIFS.

Rédigé par So réceptifs le Lundi 18 Septembre 2023





Vous devez de plus en plus vous démarquer de vos concurrents, « monter » des produits sur mesure, à la carte ,que ce soit pour vos bons clients individuels ou groupes.



Vous avez besoin de conseils car pour vous, c’est ponctuel, pour nous c’est régulier.



Notre expertise des destinations associée au professionnalisme de nos agences Réceptives vous garantit une très grande qualité pour les voyages de vos clients à d’excellents tarifs.



Avant Covid nous faisions :

La Chine ( TAI YANG CHINE ) qui se réouvre avec des facilités de visas. Demandez notre brochure groupe : qui se réouvre avec des facilités de visas. Demandez notre brochure groupe : yves@taiyangchine.com

La Mongolie ( URGA MONGOLIE ) toujours prête à vous accueillir, un voyage écolo et responsable hors des sentiers battus : toujours prête à vous accueillir, un voyage écolo et responsable hors des sentiers battus : urga@taiyangchine.com

La Corée du sud ( KIMCHI KORE ) pour des voyages sur mesure dans un pays performant: pour des voyages sur mesure dans un pays performant: kimchikore@taiyangchine.com

La Birmanie ( KARAWEIK BIRMANIE ) qui malheureusement est encore à l’arrêt mais nous l’espérons va se réouvrir : qui malheureusement est encore à l’arrêt mais nous l’espérons va se réouvrir : karaweik@taiyangchine.com

L’Algérie ( TERRE ALGERIE ) avec nos voyages souvenirs, voyages de mémoire pour les « pieds noirs », des voyages découvertes avec certains TO comme Salaun Holidays, Voyages internationaux, des voyages religieux avec Routes Bibliques, culturels…Un très beau pays et de beaux itinéraires du nord au sud avec des facilités de visas : avec nos voyages souvenirs, voyages de mémoire pour les « pieds noirs », des voyages découvertes avec certains TO comme Salaun Holidays, Voyages internationaux, des voyages religieux avec Routes Bibliques, culturels…Un très beau pays et de beaux itinéraires du nord au sud avec des facilités de visas : algerie@terrealgerie.com

Nous avons élargi avec nos nouveautés :



Le Maroc ( MONARCH TRAVEL ) et la représentation d’un des plus importants réceptifs au Maroc. Ali Benaddou son PDG , Ami de 45 ans, Samira responsable des marchés francophones :

et la représentation d’un des plus importants réceptifs au Maroc. Ali Benaddou son PDG , Ami de 45 ans, Samira responsable des marchés francophones : ybergauzy@monarchtravel.com

L’Egypte : ( CDM Egypte ) ) , un affrètement de la Dahabeya Sekhmet de 14 cabines pour des Croisières 8J/7N sur le Nil en haute Egypte. Possibilités de combinés avec Le Caire 11J/10N et aussi d’une extension en Mer rouge de 5J/4N. Toutes les semaines 25 places d’avion au départ de Paris CDG sur Louxor, 28 places de bateaux du 13/10/2023 à la fin 2024 et certainement plus en 2025 ( demandez le programme…). ) , un affrètement de la Dahabeya Sekhmet de 14 cabines pour desen haute Egypte. Possibilités de combinés avecet aussi d’une. Toutes les semaines 25 places d’avion au départ de Paris CDG sur Louxor, 28 places de bateaux du 13/10/2023 à la fin 2024 et certainement plus en 2025 ( demandez le programme…). contact@soreceptifs.com

L’Ouzbekistan : (OUZBEK TOURS) Cette destination d’avenir…nouvelle destination s’il en est. Des vols Turkish Airlines au départ de différentes villes, des villes musées comme Khiva, Bukhara, Samarcande, Tachkent. Une très belle hôtellerie de petite capacité, beaucoup d’hôtels de charme de boutiques hôtels de 10 à 30 chambres. Un excellent service sur place avec Ouzbek tours, une équipe de guides, amis d’enfance et d’université qui ont monté leur propre agence locale et alternent les accompagnements et le bureau. Lorsqu’on sait l’importance d’un guide dans un voyage découverte..

Un pays musulman, sécuritaire, propre, russophone : Cette destination d’avenir…nouvelle destination s’il en est. Des vols Turkish Airlines au départ de différentes villes, des villes musées comme Khiva, Bukhara, Samarcande, Tachkent. Une très belle hôtellerie de petite capacité, beaucoup d’hôtels de charme de boutiques hôtels de 10 à 30 chambres. Un excellent service sur place avec Ouzbek tours, une équipe de guides, amis d’enfance et d’université qui ont monté leur propre agence locale et alternent les accompagnements et le bureau. Lorsqu’on sait l’importance d’un guide dans un voyage découverte..Un pays musulman, sécuritaire, propre, russophone : ouzbekistan@ouzbektours.com

Le Vietnam Cambodge Laos ( TRANSTRAVEL ) avec mon ami Thierry Berger Franco Vietnamien installé depuis plus de 25 ans au Vietnam.

Des départs garantis, des voyages sur mesure pour individuels et groupes des produits de qualité à des prix « canon » ! avec mon ami Thierry Berger Franco Vietnamien installé depuis plus de 25 ans au Vietnam.Des départs garantis, des voyages sur mesure pour individuels et groupes des produits de qualité à des prix « canon » ! yves@transtravel.fr



Nous serons présents à l’IFTM Paris Porte de Versailles du 2 au 5 Avril 2023

au stand S066 Monarch Travel.

Venez nous voir !





SO VOYAGES Numéro d’immatriculation ( licence) 013 23 0012 Caution APST / RCP Hiscox.

Une garantie de plus pour vous.

Nos sites internet :

www.sovoyages.com

www.soreceptifs.com

www.terrealgerie.com

www.clubdescroisieres.com



SO RECEPTIFS :

TEL FIXE : 0980 977 963

Portable : 00 33 6 12 90 96 58

Mail : contact@soreceptifs.com

Numéro d’immatriculation ( licence) 013 23 0012 Caution APST / RCP Hiscox.Une garantie de plus pour vous.Nos sites internet :TEL FIXE : 0980 977 963Portable : 00 33 6 12 90 96 58

Autres articles Présentation de Monarch Travel

Lu 246 fois