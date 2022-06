Saint-Tropez : le Marina Hôtel Club s'ouvre aux groupes !

Emmanuelle Chan You Fee est indépendante et travaille aussi bien avec une clientèle individuelle qu'avec des groupes.



"L'hôtel dispose de plusieurs atouts : sa localisation juste à côté de la plage, à 500 m à pied, proche de Saint-Tropez que l'on peut rejoindre par la route ou en bateau et son rapport qualité/prix.



Sur les chambres, il n'y a rien à dire. Elles ne sont pas très grandes mais elles ont été rénovées, c'est simple mais c'est très correct, il ne faut pas oublier que c'est un établissement 2 étoiles.



Il faut noter la présence d'une marche dans certaines douches à signaler pour une clientèle senior.



Sur les repas, le chef a délivré une bonne cuisine, et sur les petits déjeuners il n'y a rien à dire non plus.



Sur les espaces extérieurs, comme ma collègue je pense qu'il y a un peu de travail pour que le parc soit un peu mieux présenté. Encore une fois nous l'avons visité en début de saison, et il faudrait revenir un peu plus tard pour se faire une meilleure idée.



Il faut cibler la bonne clientèle, mais l'hôtel peut tout à fait trouver son public. Un séjour au Marina Hôtel Club agrémenté d'activités insolites peut tout à fait répondre à certaines de mes demandes."