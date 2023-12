Sainte-Lucie, le joyau des Caraïbes plus accessible que jamais

Au cœur de la Caraïbe Sainte-Lucie possède un charme rare. Et elle a du caractère cette île volcanique avec ses panoramas spectaculaires, ses plages paradisiaques, ses petits villages de pêcheurs, ses plantations de cacao, sa végétation luxuriante et ses deux emblématiques Pitons cités au patrimoine mondial de l’UNESCO. Confidentielle et préservée, gardienne de ses traditions Sainte-Lucie cultive sa créolité tout en assumant son double héritage colonial français et anglais. Ile plurielle elle répond aux attentes des amoureux de la mer comme aux amateurs d’écotourisme et de randonnée. Son sens de l’hospitalité et la haute qualité de ses services et de son parc hôtelier sont une référence mondialement reconnue. Aujourd’hui Sainte-Lucie devient facilement accessible pour le marché français en proposant de nouveaux itinéraires aériens.



Rédigé par Michèle SANI le Lundi 4 Décembre 2023

Aller à Sainte-Lucie Départ Paris CDG ou aéroports régionaux

Vols Air France vers Londres Heathrow + Virgin Atlantic de Heathrow pour atterrir à l'aéroport international d'Hewanorra (UVF) au sud de l’île.



Départ Paris Orly

Vols Vueling vers Londres Gatwick + British Airways vers UVF - BA & Vueling sont en code share tous les mercredis.



Nouveau : Vols Air Caraïbes. Trajet avion + bateau avec l’Express des Iles (1h30) les jeudis et dimanches toute l’année. Paris Orly - FDF - Castries. (Arrivée au port de la capitale). Commercialisé sur le site d’Air caraïbes et en GDS à partir du 1 décembre



Ces itinéraires aériens variés offrent aux voyageurs une plus grande flexibilité et commodité pour explorer l'île de Sainte-Lucie.



À savoir :

Les hôtels situés au nord de l’île se situent à 1h30 environ de voiture de l’aéroport UVF et ceux du sud à 45 minutes. Les transferts sud peuvent aussi se faire par bateau.



Les voyageurs français se rendant à Sainte-Lucie en passant par la Martinique n’auront pas besoin de passeport.



La mer, une merveille de découvertes et de beauté Volcan échappé d’une mer azur, Sainte-Lucie émerveille toujours ses visiteurs. Ses plages de sable fin et ses criques finement ciselées séduisent tous les amoureux de l’univers marin.



Une eau cristalline à 29° toute l’année et un domaine sous-marin protégé font de cette île l’une des plus belles destinations de plongée de la Caraïbe. Plus de 22 sites abritent de nombreuses épaves, d’étonnantes grottes sous-marines et de magnifiques formations coralliennes refuges de poissons aux beautés multicolores. En simples promenades avec masque et tuba ou scuba et plongée avec des professionnels certifiés révèlent une extraordinaire biodiversité marine.

Cette île aux multiples facettes est aussi un paradis pour les plaisanciers. Hors du monde, ils la côtoient, la contournent. Spectateurs privilégiés ils admirent le spectacle grandiose de ses montagnes, de ses vallées encaissées tapissées de forêt primaire et de ses pitons géants, emblématiques qui, côte à côte, jaillissent de la mer. Ici, qu’il soit à voile, à moteur, canoé ou kayak « bateau » est un maître mot. Les locations avec ou sans skipper se réservent dans les différentes marinas. Une croisière autour de Sainte-Lucie laissera un souvenir inoubliable.



Kitesurfeurs et véliplanchistes trouveront aussi leur paradis à la pointe sud de l’île.

Nature et aventure, des champs de cacao aux tyroliennes en forêt primaire Sainte-Lucie qui trace son chemin vers un tourisme vert et durable se prête aux expériences les plus variées et les plus insolites. Organisée par des opérateurs locaux, encadrée par des guides confirmés l’offre est multiple : randonnées à pied, en VTT ou 4X4 à travers les sentiers forestiers, les champs de canne, les vergers tropicaux, les plantations de cacao et de bananes, trekking dans les sentiers de montagne aux paysages à couper le souffle, accrobranches et tyroliennes au cœur de la forêt primaire et même baignades dans les lacs souffre au cœur du volcan !



Les plus hardis tenteront l’ascension d’un de deux ou même des trois sommets emblématiques de l’île Gros Piton (786 mètres) Petit Piton (743 mètres) et le Mont Gimie (948 mètres). Certains gravissent les trois pics en une journée ! Bonne forme physique demandée.



Spécial amateurs de chocolat

Entre Sainte-Lucie et le cacao c’est une belle histoire longue de plus de trois siècles. Sur cette île les amoureux du chocolat sont à la fête. Des balades dans les plantations de cacaoyers aux soins de beauté en passant forcément pas des dégustations ils pourront satisfaire leurs tentations. De nombreuses visites sont accessibles toute l’année. Parmi les plus fameuses citons Marquis Estate, Anse Mamin Plantation, Emerald Estate, Morne Courbaril Estate et La Dauphine Estate. Chacune propose des expériences différentes.

Certaines cultivent le Criollo, la Rolls Royce des fèves recherchées par les plus grands pâtissiers du monde. À Fond Doux et Rabot Estate (Hotel Chocolat) les visiteurs peuvent faire une visite guidée suivie d’un déjeuner et voir les ouvriers faire la « danse du cacao Rina », une technique utilisée pour polir les fèves de cacao avant la torréfaction :

Un parc hôtelier iconique Le parc hôtelier de Sainte-Lucie séduit par sa diversité. Des hôtels iconiques parmi les plus luxueux des Caraïbes aux élégantes villas, des resort « all inclusive » aux cottages dans les plantations de cacao les hébergements s’adressent à tous les publics, aux familles comme aux couples ou aux groupes d’amis.



Qu’ils soient situés dans le nord de l’île à vocation animée, ou dans le sud aux paysages plus sauvages, ils partagent une même approche du tourisme responsable, en harmonie avec la nature qui les entoure. Tous s’inscrivent dans d’extraordinaires décors pour des expériences uniques.

La quintessence du luxe vous la trouverez par exemple au Sugar Beach niché au cœur d’une végétation luxuriante au pied des Pitons, au Jade Mountain ou au Ladera tous deux jouissant de panoramas époustouflants.

Parmi les hôtels chics citons, Le nouveau Relais Châteaux le Cap Maison, le nouveau AM Resort Secret qui ouvrira en 2024, le Calabash Cove, le complexe hôtelier Windjammer Landing idéal pour les familles et le BodyHoliday qui offre une étonnante variété d’activités sportives all inclusive.

Au rang des Boutiques hôtels de charme, le TiKaye, le East Wind, Stonefield Estate propose des villas indépendantes avec piscines privatives et vues spectaculaires sur la mer des Caraïbes et le Piton.

Les eco resorts, Anse Chastanet, Fond Doux, Hotel Chocolat …et les Guest Houses Balenbouche estate…

Les petites structures sont regroupées dans une rubrique nommée Collection de Pépites dans le site officiel de Sainte Lucie. Les couples peuvent choisir entre autres une escapade romantique parmi les trois hôtels de la chaîne Sandals ou préférer le Stolen Time Rendez-vous dans un jardin tropical donnant sur la mer.



Le saviez-vous ? Sainte-Lucie est l’île des escapades romantiques où se célèbrent de nombreux mariages et lunes de miel. Elle a été nommée à neuf reprises première destination de lune de miel au monde par le World Travel Awards. On peut aussi se marier en 3 jours à Sainte Lucie après avoir publié les bans auprès de l’ambassade de France à Sainte Lucie.

Sainte-Lucie d’hier et d’aujourd’hui Castries. Les Britanniques ont eu le dernier mot en la reprenant par le Traité de Paris en 1814 après la défaite de Napoléon et en maintenant leur contrôle sur l’île jusqu’à son l’indépendance en 1979 au sein du Commonwealth. Si la langue officielle est l’anglais l’influence française demeure. La plupart des villes et villages portent des noms français et le créole français est largement parlé. L’euro est largement accepté sur L’île en plus du dollars.



À Sainte-Lucie la musique et les ambiances de fêtes s’inscrivent dans son mode de vie. C’est dans cet état d’esprit que s’organisent et se déroulent les grandes fêtes événementielles !



A noter sur vos tablettes ces rendez-vous 2024 :







Le Carnaval du 10 au 17 juillet





En septembre le Festival du Rhum et de la Gastronomie locale célèbre sur quatre jours une cuisine exceptionnelle - héritage français, britannique, africain et indien – combinée avec les meilleurs rhums. Démonstrations culinaires et dégustations de rhums venus du monde entier et tout cela en musique bien entendu ! Septembre est aussi le mois de la Plongée.



En novembre c'est l'ARC course transatlantique qui arrive à Rodney Bay en décembre 2024.



Le 13 décembre 2024 : Fête des lumières

En toute logique elle se tient le 13 décembre jour de la fête nationale en l'honneur de Sainte-Lucie, la sainte patronne de l’île. Elle commémore la victoire de la lumière sur l'obscurité et le renouveau de la vie. Les célébrations commencent dès la première semaine de décembre avec des concours de lanternes et se concluent à Castries par un magnifique feu d’artifice

Devenez expert de la destination Sainte-Lucie



Pour en savoir plus, tester et développer vos connaissances inscrivez-vous et connectez-vous dès maintenant à notre programme de e-learning.



Grâce à l'outil de formation en ligne mis à disposition par l'Office du Tourisme de Sainte-Lucie, les professionnels du voyage peuvent développer et tester leurs connaissances sur cette île hors du commun.



Au programme : 5 cours abordant la destination de long en large. Pour valider les connaissances acquises, les modules se terminent par un quiz auquel il faudra répondre positivement.

Un certificat d’expert de la destination sera remis à tous les agents ayant complété le programme en sa totalité.



Ce programme est accessible à l’adresse : Au cœur des Caraïbes cette île volcanique aux paysages spectaculaires aux plages paradisiaques est aussi riche d’histoire et de culture. Ile « plurielle » elle possède d’innombrables atouts et répond aux attentes de vos clients en quête d’expériences insolites, de plaisirs balnéaires ou d’un écotourisme responsable et proche de la nature.Pour en savoir plus, tester et développer vos connaissances inscrivez-vous et connectez-vous dès maintenant à notre programme de e-learning.Grâce à l'outil de formation en ligne mis à disposition par l'Office du Tourisme de Sainte-Lucie, les professionnels du voyage peuvent développer et tester leurs connaissances sur cette île hors du commun.: 5 cours abordant la destination de long en large. Pour valider les connaissances acquises, les modules se terminent par un quiz auquel il faudra répondre positivement.sera remis à tous les agents ayant complété le programme en sa totalité.Ce programme est accessible à l’adresse : www.elearning-stlucia.org

Contacter l’Office de Tourisme de Sainte-Lucie : Pour toute info & guide digital contacter l’OT de Sainte-Lucie

Isabelle Coornaert :



Site web : www.stlucia.org/fr



→ Télécharger le guide de Sainte Lucie



Isabelle Coornaert : info@stluciafr.org

