Saison 2023 - 2024 : Celebrity Cruises naviguera en Méditerranée

Pour clôturer sa saison d'hiver, Infinity naviguera en Grèce et fera escale en Egypte. En février et mars 2024, la compagnie proposera des itinéraires de 10 ou 11 nuits.



Pour parfaire ces itinéraires et profiter pleinement des destinations et atmosphères typiques des escales, Celebrity Infinity passera 2 jours et une nuit à quai, à Malaga, en Espagne, à Porto, au Portugal, à Jérusalem, en Israël, à Alexandrie, en Égypte, ou à Athènes, en Grèce.



A noter que le Wi-Fi, les boissons et les frais de service sont désormais inclus sur toutes les croisières Celebrity grâce à la formule "Always IncludedSM".