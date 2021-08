Saison été 2021 France : fréquentation en hausse par rapport à 2020, mais en retrait par rapport à 2019

Pour l'arrière saison, les mois de septembre et octobre s'inscrivent dans une certaine incertitude. En effet, les perspectives pour la suite de la saison sont très incertaines, du fait des réservations de « dernière minute », de la météo, des éventuelles annonces gouvernementales, de la possibilité de maintenir les événements (notamment professionnels) et du niveau de la reprise du tourisme d’affaires et de groupes.



Toutefois, ces perspectives peuvent être nuancées par les intentions de départ des Français : plus de 2 Français sur 5 ont prévu de partir en vacances et / ou week-end au mois de septembre et autant au mois d’octobre.



Christian Mourisard, Président d'ADN Tourisme : « Les craintes concernant la saison estivale ont été dissipées par le formidable désir de partir des Français et la mobilisation de tous les professionnels. On peut se réjouir, par conséquent, que la fréquentation ait été plutôt bonne, même si le recul, voire l'absence, des clientèles étrangères a pénalisé certaines destinations. »