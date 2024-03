Salaün Holidays annonce le retour des "voyages de l'année"

Ce circuit, proposecomprenant la visite de sites classés UNESCO tels que le Rocher du Lion, la cité historique de Polonnaruwa, le temple troglodyte de Dambulla, et la ville sacrée de Kandy.Les voyageurs vivront desau contact de la population locale, comme des déjeuners chez l'habitant, des balades en char à bœuf et en pirogue, la visite d'un centre éducatif soutenu par Salaün Holidays dédié aux, ainsi qu'un safari en 4x4 pour observer les éléphants et la visite duCe Voyage de l'Année au Sri Lanka débutera avec un mocktail de bienvenue dans chaque hôtel. De plus, les participants auront l'occasion de participer à une session d'ornithologie en compagnie d'un naturaliste et delors d'une présentation avec un moine.Des activités ludiques telles qu', un, et un cadeau de départ sont prévues pour offrir un bien-être continu aux voyageurs tout au long de leur périple.En prime, pour toute réservation