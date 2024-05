Salaün Holidays dévoile sa nouvelle brochure HUGH !

Ce programme de 8 jours/6 nuits vous emmène à la découverte de New York et de ses environs. Avec trois journées à Manhattan et une journée à Washington, vous aurez l'occasion de visiter des sites emblématiques tels que le cimetière d'Arlington, ainsi que de faire une croisière dans la baie de New York et de visiter le musée de l'Air et de l'Espace à Washington.Avec l'arrivée d'Air France en vol direct sur Phoenix, explorer l'Ouest américain est désormais plus facile que jamais. Ce circuit de 9 jours/7 nuits vous emmène à Las Vegas, puis vous fait découvrir des sites tels que la Vallée de la Mort et Antelope Canyon, le vertigineux Horseshoe Bend, Monument Valley en 4x4, ainsi que les sentiers de randonnée de Bryce Canyon et du Grand Canyon.Un voyage de 14 jours qui offre une immersion complète dans l'Est du Canada et des États-Unis, deux régions parmi les plus prisées des voyageurs. Avec l'opportunité de découvrir plusieurs villes telles que Philadelphie, Washington, Toronto, Montréal, Québec, Boston et New York lors de visites guidées panoramiques. Parmi les moments forts de ce périple, il sera également possible de profiter d'une croisière jusqu'au pied des Chutes du Niagara, suivie d'un spectacle Imax®.Une croisière dans la baie de New York et la visite d'une ancienne ferme Amish ainsi que d'un village d'Indiens Hurons-Wendats sont également incluses dans ce programme.