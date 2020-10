Salaün Holidays et Finist’Air propose une journée à Ouessant en Cessna 9 places

Salaün Holidays et Finist’Air s'associent pour proposer une programmation surprise pour les vacances de la Toussaint.



Les 24, 28, 31 octobre et 11 novembre prochain, les deux partenaires proposent une journée à Ouessant en transport en avion Cessna Caravan de 9 places.



« Depuis juillet 2020, Charles Cabillic, président de Finist’Air et moi-même associons nos compétences pour faire découvrir ou redécouvrir les îles aux Bretons et ce, au départ de l’aéroport de Brest ! , explique Michel Salaün, Président du Groupe Salaün.



Nous sommes persuadés que ce concept a beaucoup de potentiel et nous réfléchissons d’ailleurs à de nouveaux projets sur cette thématique. Attention, il n’y a que 9 places dans l’avion, il va falloir réserver rapidement ! ».



Avec un vol d’une durée de 18 minutes offrant un spectacle exceptionnel de la côte bretonne vue du ciel et un programme sur place clé en main, l’offre est réservée à de petits groupes.