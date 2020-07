Sandals Resorts International s’installe à Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Le groupe jamaïcain Sandals Resorts International vient de faire l’acquisition de Buccament Bay Spa and Resort, sur l’île de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, lui permettant de proposer une nouvelle destination dans les Caraïbes.



Le site, qui a été fermé depuis 2016, sera complètement transformé pour devenir le quatrième Beaches Resorts, sa marque destinée aux familles, déjà présente en Jamaïque et à Turks & Caicos.



Ce concept propose notamment des parcs aquatiques, un XBOX® Play Lounge avec les derniers jeux vidéo, des kids camps, des boites de nuit réservées aux ados, des nounous diplômées, un service de butlers, mais aussi The Caribbean Adventure with Sesame Street, où les enfants passent leurs vacances avec les héros de Sesame Street.