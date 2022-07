Savoie : coup d'envoi de la marque de destination touristique Chambéry Montagnes

sous une même bannière, un territoire pluriel unit Chambéry et sa vallée, Challes-Les-Eaux et les vignobles, le massif des Bauges et ses deux stations que sont Les Aillons-Margériaz et La Féclaz - Le Revard avec en regard, les paysages inédits du massif de Chartreuse.



Une destination aux multiples facettes conjuguant l’urbain et la nature, la ville et la montagne, l’art de vivre savoyard et l’ouverture au monde

Le dossier de présentation résume l’ambition et la difficulté de construire une identité de marque : «».Les chiffres apportent un éclairage encore plus visible de la difficulté de bien choisir les couleurs et la signature de la bannière : la métropole de quelque 140 000 habitants abrite aussi plus d’un millier de professionnels du tourisme et plus du double d’emplois directs.Elle a reçu plus deen pleine reprise d’activité et deChambéry ne vit pas des sports d’hiver, même avec deux stations, mais plutôtLa métropole peut se targuer de, entretenus à 50% par Grand Chambéry Alpes Tourisme , et pour les 50% restants par le Département et le Parc naturel régional du massif des Bauges ; de; ainsi quesur le territoire,labellisés par la fédération de cyclisme.