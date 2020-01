Contenu sponsorisé Se dire oui sous les tropiques avec Beachcomber Tours

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Les hôtels Beachcomber à l'Ile Maurice offrent à leurs hôtes la possibilité d'organiser leur mariage dans un décor de carte postale... Le bonheur absolu de dire "oui" sous les tropiques ! Les cérémonies sont romantiques et tout à fait officielles puisque le certificat de mariage délivré par les autorités mauriciennes est valide en France. Dès l'arrivée à l’hôtel, notre représentant aide à régler les derniers détails : le bouquet de la mariée, le reportage photos, la vidéo, la pièce montée, la musique... Cérémonie intime ou en famille, Beachcomber Tours s'engage à faire de cette journée exceptionnelle le plus beau souvenir d’une vie.

Rédigé par Beachcomber Tours le Lundi 13 Janvier 2020

« Quel bonheur de se dire oui sous les tropiques ! » L’île Maurice est une destination très appréciée par les jeunes mariés en lune de miel mais choisir de s’y marier est encore plus romantique !

Des cérémonies de mariage sont orchestrées par les hôtels Beachcomber. Il est également possible d’y renouveler ses vœux.



Une seule cérémonie par hôtel et par jour, vos clients sont assurés d’être les héros du moment ! Pour rendre cette journée inoubliable Beachcomber met à la disposition des futurs époux une coordinatrice de mariage qui aide à régler tous les détails.





Un mariage tout à fait officiel Les mariages célébrés à l’île Maurice en plus d’être romantiques en diable font l’objet d’un acte officiel, quelques démarches administratives sont à prévoir en amont.

Le mariage peut être intimiste, avec la seule présence des témoins ou prendre la forme d’une grande fête où sont conviés famille et amis. Dans le premier cas, le dîner sera un tête-à-tête romantique. Dans l’autre, tout est possible, y compris un feu d’artifice !

Un mariage dans un décor de carte postale La cérémonie peut se dérouler pieds dans le sable face à l’océan, sous un gazebo, dans les jardins fleuris pour un cachet tropical ... Le jour du mariage, s’il y a de la disponibilité, une chambre additionnelle est à disposition du couple pour se préparer séparément.



Une formule clé en main et sur-mesure Pour aider au bon déroulement des préparatifs du début à la fin, Beachcomber Tours propose trois types de forfaits Mariage comprenant toutes les prestations de base nécessaires à la célébration d’un mariage, ainsi qu’une sélection de services « à la carte » pour personnaliser le grand jour.



Beachcomber Bliss : à partir de 650€



Beachcomber Barefoot : à partir de 880€



Beachcomber Experience : à partir de 1465 €



Une expérience Beachcomber offerte aux jeunes mariés Une expérience offerte à choisir parmi une sélection (variable selon les hôtels) : Baptême de plongée, journée en bateau, une journée d’escapade en voiture décapotable, un massage en duo …



Conseil Beachcomber Tours

Chacun des hôtels Beachcomber ne célèbrent qu’un seul mariage par jour : à certaines périodes de l’année, il faut réserver tôt !



Formalités Mariage à l’île Maurice Une procédure simplifiée dès janvier 2020



- Il n’est plus nécessaire pour les clients de se rendre à l’ambassade de France. Les formalités sont effectuées par notre réceptif avec les documents originaux remis par le couple.

- Le livret de famille sera renvoyé par l’ambassade de France aux clients directement.

- Les clients peuvent dorénavant repartir dès le mariage célébré (réduisant ainsi le nombre de nuitées sur place s’ils le souhaitent).





Documents à fournir



- 3 photocopies de la première page du passeport

- 3 photocopies du certificat d’acte de naissance (datant de moins de 3 mois par rapport à la date du mariage civil)

- Une fiche de renseignement (fournie par Beachcomber Tours) dûment remplie et signée par les futurs mariés

- Un certificat de capacité de mariage

- Si nécessaire : 3 photocopies du certificat de divorce ou de décès du conjoint ; une femme divorcée depuis moins de 10 mois doit également produire un test de grossesse.



A noter : Tous les documents doivent être transmis à Beachcomber Tours au moins deux mois avant la date du mariage



Le Service Réservation, une équipe d'experts à votre écoute Tél : 01 44 94 72 72

Fax : 01 44 94 72 79

E-mail : cotation@beachcombertours.fr

Site professionnel : www.beachpro.fr

Collection de voyages 2020 : Brochures en ligne 01 44 94 72 7201 44 94 72 79

Lu 177 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Brand USA va vous faire adorer les Sports US et gagner un iPad ! Beachcomber préserve la beauté et la nature de l’île Maurice