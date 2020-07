Secrétaire d'Etat au Tourisme : "un silence assourdissant !" selon Adriana Minchella (CEDIV)

Les aides et les mesures sociales, financières, fiscales sont salutaires devant tant de souffrances mais que se passera-t-il si la situation générale ne s’améliore pas ? Les priorités de l’automne ne seront pas celles de la filière mais plutôt l’emploi, l’aide aux entreprises et les jeunes.



Il va falloir décider rapidement un plan d’urgence. Les charges aussi réduites soient elles continuent à courir, aucune rentrée d’argent, les trésoreries sont exsangues ! Pour éviter les dépôts de bilan, les cessations d’activités, les faillites, il faut que nous puissions bénéficier du chômage à 100% et de l’autorisation d’avoir une activité réduite aux reports des dossiers de nos clients.



Il vaut mieux aider les entreprises que de payer les indemnités de chômage aux salariés victimes de ces situations extrêmes.



Alors ? Doit-on voir directement avec le ministère du travail, Bercy ou un autre interlocuteur ? Je pose la question et veux une réponse rapide et dans le même temps invite tous les patrons de réseau et des TO à se réunir pour évaluer très rapidement la situation et décider un plan d’action.