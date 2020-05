Séjours non effectués : Mondial Tourisme propose un report à l'identique sur 2021

Pour les séjours non effectués en raison de la pandémie du Covid-19, Mondial Tourisme propose un report sur 2021 sans frais, selon les modalités suivantes :

- même prestation

- même date en tenant compte du même jour de rotation (ex : départ initial le lundi 4 mai 2020 = report le lundi 3 mai 2021) et en respectant le calendrier des vacances scolaires et des ponts

- même tarif

- même aéroport de départ



Dans le cas où un vol ne serait pas opéré depuis l’aéroport de départ initial, une proposition sera effectuée au départ d’un autre aéroport, indique le tour-opérateur.



Si le client préfère fixer lui-même ses nouvelles dates ou changer de prestations, Mondial Tourisme indique se réserver le droit d’appliquer les conditions tarifaires en vigueur relatives au voyage choisi.