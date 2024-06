Shangri-La Paris : le Chef Tony Xu prend la tête du Shang Palace

Dernièrement à la tête de l’unique table étoilée de cuisine chinoise végétarienne Mi Xun Teahouse située dans un boutique hôtel à Chengdu, le Chef Tony Xu, d’origine chinoise et diplômé d’une formation culinaire, compte plus de 20 ans d’expérience dans de grands groupes internationaux en Chine continentale : Ji Feng Catering Group (qui possède plus de 30 restaurants indépendants à Hong-Kong), MGM Group, le groupe Marriott International, InterContinental, le groupe Swire ainsi que de multiples collaborations avec des restaurants à Los Angeles et à Tokyo ont marqué la carrière du nouveau chef du Shang Palace.Ancien hôtel particulier du Prince Roland Bonaparte situé dans le 16ème arrondissement de Paris , le Shangri-La Paris dispose de 100 chambres et suites avec vue sur les monuments parisiens et la Tour Eiffel. L'établissement compte deux restaurants proposant une cuisine française et asiatique, un bar Botaniste, quatre salons de réception historiques ainsi que le Chi, LeSpa, avec sa piscine de 17 mètres.