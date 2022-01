Sieni Tiraa, nouvelle directrice du tourisme durable pour l'OT des Iles Cook

Les îles Cook et ses eaux constituent une zone protégée et un véritable paradis naturel, abritant la plus grande réserve marine du monde.



Afin de protéger la biodiversité et d'en conserver ses trésors naturels, la pêche commerciale et l’exploitation minière sont interdites autour des 15 îles Cook.



Dans le cadre du programme " Protégeons un petit paradis ", l’archipel donne l’opportunité aux visiteurs de faire un don volontaire pour la préservation du site.