Silk Road Destinations rejoint l'annuaire des DMC, DestiMaG

est une agence réceptive spécialiste de l' Ouzbékistan. Cette structure créée en 2001 compte une équipe de 22 personnes dontSamarcande, Boukhara, Khiva... Silk Road Destinations saura vous proposer des voyages autour des sites et des villes incontournables et vivre l'hospitalité ouzbèke sans oublier les paysages spectaculaires.Les voyageurs pourront revivre l'histoire de la Route de la Soie , mais aussi découvrir l'architecture musulmane de l’Asie Centrale, et pourquoi pas combiner l'Ouzbékistan à d'autres pays de l’Asie centrale.Silk Road Destinations peut également répondre aux demandes corporates et MICE.