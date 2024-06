Bahia Principe Hotels & Resorts s'implante au Cap Vert

Nous sommes ravis d'implanter notre marque sur l'île de Sal, au Cap-Vert, une destination qui correspond parfaitement à nos valeurs et à nos normes de qualité. Ce projet est une étape stratégique dans notre expansion mondiale

le Cap-Vert s'affirme de plus en plus comme une destination touristique de référence internationale, le tourisme étant le principal moteur de l'économie cap-verdienne, avec un nombre de touristes qui devrait doubler d'ici 2030 et, au cours de la même période, des investissements dépassant le milliard d'euros". En tant que banque qui promeut l'économie capverdienne, BFI Bank ne pouvait pas ne pas participer à ce développement. L'alliance signée avec le Groupe Piñero s'accompagne d'un management reconnu internationalement et d'une offre différenciée qui propulsera le projet à un niveau unique au Cap-Vert

Cette destination a été choisie pour ses caractéristiques en adéquation avec la marque Bahia Principe Hotels & Resorts, grâce à, permettant de profiter du soleil et de la plage. De plus, Soltour, le tour opérateur du Grupo Piñero, entretient une relation étroite avec le Cap-Vert, y opérant depuis plus de cinq ans à partir du Portugal et depuis deux ans à partir de l'Espagne.Les bonnes prévisions pour cette destination, qui représente, ont conduit Soltour à étendre la route au-delà de la saison estivale, démontrant ainsi son grand potentiel.Soltour a collaboré étroitement avec l'Institut du tourisme du Cap-Vert (ITCV), en signant un, afin de mettre en valeur ses avantages et d'attirer un tourisme de qualité, durable et pérenne dans l'archipel.a déclaré : "".Pour sa part, Luis Rodrigues a souligné que "".Le projet, dont, aura un impact positif sur la communauté locale du Cap-Vert enet en offrant des opportunités de développement.