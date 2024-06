Plongez dans un nouveau niveau de confort dans les hôtels récemment rénovés de Bahia Principe Hotels & Resorts

Découvrez les dernières nouveautés de nos Bahia Principe Hotels & Resorts situés au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine.

En plus d'avoir réorganisé et rénové un certain nombre d'espaces de loisirs et de restauration, nous sommes particulièrement heureux d'introduire de nouvelles catégories de chambres supérieures.

Rédigé par Bahia Principe Hotels & Resorts le Lundi 3 Juin 2024

Bahia Principe Luxury Esmeralda, Punta Cana – République Dominicaine

Situé en bord de mer à Punta Cana, le Bahia Principe Luxury Esmeralda a été entièrement rénové et réaménagé selon le concept « Taíno Soul » qui comprend des éléments de design et des équipements inspirés par les Taíno, le peuple indigène des Caraïbes.



Ici on peut vivre une expérience gastronomique parfaite pour satisfaire tous les goûts dans le nouveau restaurant buffet Caney ou bien savourer de délicieuses créations culinaires dans les nombreux restaurants à la carte, qui servent une multitude de cuisines : de la dominicaine à la mongole, en passant par l’italienne ou la mexicaine et nombreuses autres options.



La totalité de ses chambres ont été rénovées et sont dotées d’un design confortable, une palette de couleurs naturelles et un aménagement moderne. Les types de chambres disponibles sont Junior Suite Deluxe, Junior Suite Deluxe Connecting et Junior Suite Deluxe Swim Up avec accès direct à la piscine.



De plus, l'hôtel qui fait partie du complexe Bahia Principe Bavaro Resort se trouve à quelques pas d'une plage à couper le souffle, où l'on peut se détendre au soleil et profiter de la mer des Caraïbes. Un endroit idéal pour partager des expériences, tomber amoureux de la culture locale et profiter des petits plaisirs de la vie.





Bahia Principe Grand Punta Cana et Bahia Principe Grand Bavaro, Punta Cana – République Dominicaine On reste dans le même complexe, le Bahia Principe Bavaro Resort, pour découvrir ces deux hôtels qui constituent un choix idéal pour ceux qui recherchent une atmosphère diversifiée et détendue pour passer des moments de plaisir avec toute la famille.



Des options de restauration fantastiques, des chambres confortables et des activités illimitées, de jour comme de nuit, garantissent le plaisir des grands et petits.

À commencer par La Isla, un espace entièrement rénové avec une merveilleuse piscine lagon et qui allie divertissement et gastronomie. Toute la famille y trouvera son bonheur grâce à une variété d'activités, telles qu'un food truck, un kids club, une aire de jeux, un mur d'escalade, une boutique, des cours de cuisine, et un centre de psychomotricité pour les plus petits.



Dans les espaces communes du resort, les clients ont également accès à Las Olas, situé en bord de mer, où ils doivent relever le défi de choisir parmi un éventail de délices culinaires incluant un restaurant mexicain, steakhouse, grec, indien et de fruits de mer. En plus de cette offre variée, les clients du Bahia Principe Punta Cana et Bahia Principe Grand Bavaro peuvent profiter des restaurants à la carte et des bars des deux autres Bahia Principe Grand Hotels situés dans le même complexe.



Pour les groupes d'amis et les familles, y compris les plus grandes, les deux hôtels offrent des chambres complètement rénovées : les 2-Bedroom Suites qui peuvent accueillir confortablement jusqu'à 5 personnes ; et les Junior Suites Premium pour ceux qui souhaitent un niveau d'expérience plus élevé qui offrent des commodités supplémentaires et un confort accru.



Bahia Principe Luxury Akumal, Riviera Maya - Mexique Le Bahia Principe Luxury Akumal représente l'essence de la Riviera Maya avec une touche de luxe et d’exclusivité : entouré par la végétation luxuriante de la jungle tropicale et avec un accès direct à la mer des Caraïbes, ce complexe hôtelier s'adresse aux familles tout en offrant un espace exclusif pour adultes en bord de mer avec une piscine à débordement pour ceux qui recherchent la détente.



L’hôtel offre des nouveaux types de chambres: la Junior Suite Premium et la Junior Suite Deluxe Swim Up (cette dernière avec accès direct à la piscine) inspirées de la culture maya, avec un mobilier en bois et des touches rustiques.



En ce qui concerne les choix culinaires et sportifs, les clients de cet hôtel peuvent choisir parmi une offre allant jusqu'à 25 restaurants, 24 bars, 12 piscines et un choix infini d'activités sportives au sein du même complexe qui se compose d’autres 3 hôtels.



Ici les clients peuvent profiter - comme dans tous les hôtels Luxury de la chaîne - de dîners à la carte illimités, d'un service en chambre 24 heures sur 24, d’ un pillow menu (choix d’oreiller) et d’un service exclusif de bar sur la plage et à la piscine.



Plusieurs des restaurants du Bahia Principe Luxury Akumal ont été aussi entièrement rénovés, en apportant une expérience gastronomique moderne et internationale qui varie du buffet principal Yum, qui porte le nom du dieu maya de l'agriculture, car ici, on est censé manger comme un dieu. Ou bien le Beach Restaurant Katok qui offre une option décontractée pour un repas sur la plage dans un cadre inspiré par la roche volcanique. Pour une expérience culinaire haut de gamme, le restaurant gastronomique Ku'uk rend hommage à l'importance du maïs dans la culture maya d'une manière particulière.



Bahia Principe Grand Jamaica, Runaway Bay - Jamaïque Venez découvrir cet hôtel familial situé à Runaway Bay, un des endroits les plus authentiques de cette île étonnante qui constitue un point de départ élégant pour les voyageurs qui souhaitent découvrir la délicieuse cuisine, les rythmes enchanteurs et les paysages spectaculaires de la Jamaïque.

L'hôtel offre tout ce que les voyageurs attendent d'un complexe hôtelier tout compris, avec sept restaurants dont le tout nouveau Round Island Foodmarket, qui à travers de ces stations offre une diversité gastronomique des cuisines les plus vibrantes du monde, dix bars, trois piscines, un spa relaxant et bien plus encore.



Le programme de divertissement comprend une multitude de sports, des spectacles, un parc aquatique et un fantastique club pour enfants qui, avec la nature tropicale de la Jamaïque, comblent tous les souhaits.



Pour compléter l’expérience d'hébergement, l’hôtel propose les nouvelles et modernes Junior Suites Premium également disponibles avec vue directe sur l'océan dans la catégorie Junior Suites Premium Ocean Front.



Si l'on ajoute à tout cela une vue inoubliable et une plage de sable blanc, les vacanciers sont ici au paradis.



Pour plus d’informations sur Bahia Principe Hotels & Resorts : Claudia Fontana

Marketing Manager

cfontana@bahia-principe.com



Anne-Sophie Lesur

Sales Director France

aslesur@bahia-principe.com



Site web :



