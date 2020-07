Site web et mobile : Korean Air choisit Amadeus Digital Experience

Korean Air utilisera Amadeus Digital Experience Suite (DES), un des composants de la plateforme Amadeus, pour la refonte de son site Web et de sa plateforme mobile.



"Korean Air sera l'une des plus importantes compagnies aériennes à mettre en œuvre la suite Amadeus Digital Experience cette année" indique un communiqué de presse d'Amadeus.



La compagnie renouvelle également son accord pour l'utilisation d'Altéa Passenger Service System. Cet outil permettra de fournir à Korean Air l’accès à des données passagers intégrées et lui permettra d’offrir un " service plus homogène à tous les points d’interaction clients. La technologie Altéa aidera également Korean Air à augmenter ses revenus grâce aux multiples canaux de vente proposés par Altéa Suite" précise Amadeus dans son communiqué.