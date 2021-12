Slovaquie : l'ambassade recommande de reporter les voyages non essentiels

l’Ambassade de France recommande aux Français de reporter leurs voyages non essentiels en Slovaquie

Malgré tout il est possible aux voyageurs entièrement vaccinés de se rendre en Slovaquie, par contre les non vaccinés devront se placer en isolement durant 10 jours, à l'adresse de leur choix.S'il est possible de se rendre en Slovaquie pour les Français, l’accès aux hôtels ne sera autorisé pour motifs touristiques qu'à partir du 25 décembre 2021. A noter que cela ne sera possible que pour les voyageurs ayant un schéma vaccinal complet.Dans ces conditions, "" rapporte France Diplomatie.Pour les plus téméraires, ils devront remplir un premier formulaire 30 jours avant leur arrivée, puis un deuxième une fois à destination (s'ils arrivent en avion).