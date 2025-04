Ours en Slovaquie : les voyageurs doivent-ils redoubler de prudence ?

"Des cas d’agressions, y compris dans les zones habitées, ayant été rapportés"

"Il importe en premier lieu d’être attentif à la signalisation spécifique et d’éviter de sortir des sentiers balisés"

Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères a émis un avertissement sur les ours en Slovaquie Dans sa rubrique "Conseils aux Voyageurs" , le Quai d'Orsay recommande aux ressortissants français d'être vigilants :, lors des randonnées.Environ 1200 ours sont recensés en Slovaquie, essentiellement dans les parcs nationaux des régions centrales et montagneuses : Basses Tatras (Nízke Tatry), Petite et Grande Fatra (Veľká Fatra, Malá Fatra) et Hautes Tatras (Vysoké Tatry).Des rencontres fréquentes ont été signalées par les randonneurs, notamment autour des villes comme Tatranska Lomnica et Stary Smokovec, précise un guide touristique.