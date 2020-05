So Provence, So Alps ! Voyages et Expériences en Provence, Alpes du Sud et Côte-d’Azur

So Provence, So Alps ! est une agence réceptive basée à Marseille, au bord du Vieux-Port. Nous sommes spécialisés dans la création de séjours itinérants sur-mesure pour individuels souhaitant (re)découvrir la région Sud à travers des expériences représentatives de nos territoires.



Dénomination :

SO PROVENCE, SO ALPS !



Date de création :

2015



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM013180013



La forme de tourisme que nous promouvons est plus qu’une tendance: en mettant l’expérience au cœur du voyage, elle mise sur le développement économique local, la transmission des savoirs et l’échange entre cultures.

Les guides professionnels et greeters passionnés permettent à nos voyageurs d’apprendre et de s’épanouir lors d’activités participatives avec nos « ambassadeurs du territoire ». Artisans, artistes, apiculteurs, bergers, cuisiniers, brasseurs, fromagers, viticulteurs, pêcheurs, musiciens, danseurs, savants et sachants… nous ne le cachons pas : l’expérience, c’est eux.

visiteur conscient d'un lieu d'accueil choisi. Ces dimensions, qui participent au bien-être du voyageur, à sa transformation personnelle et à son apprentissage, doivent aussi profiter aux populations visitées, pendant et après le séjour que nous avons conçu.



Quant aux destinations sélectionnées, elles sont un formidable mélange représentatif des territoires multi-facettes entre Provence, Alpes et Côte-d’Azur. Des visites de sites exceptionnels reconnus aux paysages plus communs, des terres de cultures spécifiques, aux lieux empreints d'histoire passée ou actuelle… tous nos territoires ont une originalité et une typicité que nous tâchons de faire redécouvrir à nos clients Français et étrangers.

La forme de voyage que nous développons apporte de nouvelles réponses aux besoins de visiteurs parfois marqués par le manque d'originalité ou de personnalisation de leur séjour. Nous travaillons ainsi au développement durable du secteur grâce à des prestataires de la région finement sélectionnés, pour que nos clients puissent vivre des moments inoubliables et ressentir des émotions fortes pendant leur voyage. Nos prestations sont ainsi :

• Basées sur l'expérience immersive

• Intimistes, personnalisées et loin des foules

• Proches des populations locales, entre partage et participation active à un autre mode de vie

• Durables et Éco-responsables



La relation avec nos voyageurs se déroule avec beaucoup de proximité : du temps est consacré à la compréhension des besoins du client, les séjours sont adaptés sur-mesure à la demande et orientés par nos conseils, une assistance locale est mise en place pendant le voyage.





L’offre est adaptée pour une commercialisation en direct ou par les opérateurs français et internationaux (intermédiation B2B2C et B2B) avec une production allant de la demi-journée au circuit d’une vingtaine de jours. Ces créations sur-mesure intègrent :

• des hébergements représentatifs de leur région : du mas provençal au boutique hôtel, en passant par l’écolodge ou la chambre d’hôtes sous le dôme d’un observatoire astronomique

• un choix activités originales auprès de centaines d’ambassadeurs locaux : « Équitation, cuisine provençale et détente en Camargue », « Ebike et artisanat lavandicole dans les Alpilles », « Gouts & senteurs de l’arrière-pays Azuréen », etc.

• des repas mettant en avant les spécialités locales et régionales et en privilégiant les circuits courts et le bio

• une assistance sur les déplacements lors d’itinérances pour les circuits régionaux ou multi-régions



En couple

En famille

En solo

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Nature

Sur-mesure

Astronomie

Aventure

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Observation animale

Œnologie

Randonnée

Vélo

Yoga





Exemples de circuits proposés :



• 5 jours | Séjour culinaire entre Aix et les Baux de Provence :

cours de cuisine chez le chef-hôte, dégustations d’huiles d’olive au moulin, diners chez l'habitant.



• 17 jours | La Provence intérieure en Ebike :

routes de la lavande, villages perchés, produits du terroir, découvertes oenotouristiques.



• 12 jours | De la Côte d’Azur à la Côte Bleue :

initiation à la navigation en voilier, fabrication de savon de Marseille, rando & train de la Côte Bleue.



Horaires : 09h à 18h30

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi midi

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand - Espagnol



Vos contacts :

Simon HARDY

Gérant associé

contact@soprovencesoalps.com

Tel : +33 (0)4 28 52 00 01

Mobile : +33 (0)7 81 26 28 42



Adresse postale : 2, rue de Beausset – 13001 Marseille, France



Site web : http://soprovencesoalps.com



