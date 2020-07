Sondage EDV-BVA : les Français ont-ils vraiment envie de partir en vacances?

Si les dernières semaines, les Français peinaient à passer à l'acte, réservant assez peu, fin juin la donne a changé, car la proportion de personnes ayant réservé leurs vacances est nettement plus élevée (62%, +18 points).



Et sans réelle surprise, les grandes gagnantes de l'été 2020 seront.. la France (86%) et les séjours balnéaires (52%).



A quelques jours des premiers départs en vacances, les Français sont de plus en plus optimistes sur le bon déroulement de leurs vacances : 84%, soit 3 points de mieux que début juin.