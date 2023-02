SpeedMedia : Différents modules qui s’adaptent à vos besoins

Appli mobile TourMaG



SpeedMedia Services est connu pour ses solutions mutualisées qui permettent à toutes les agences de voyages et les tour-opérateurs de s’offrir une solution de vente en ligne. Et pourtant toutes les agences équipées ou qui souhaitent le faire, ont des spécificités propres. Dans le but de donner à chacun de ses clients un outil adapté à ses besoins, SpeedMedia complète sa gamme par des modules métiers efficaces.



Dans un précédent article nous parlions des 20 ans de SpeedMedia et de profiter de cet anniversaire pour repenser les besoins des Clients et Partenaires. C’est chose faite avec toujours plus de nouveaux modules pour coller au plus près aux attentes des agences qui veulent développer leurs offres.

Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 20 Février 2023

Des modules pour tous les besoins Depuis sa création SpeedMedia a fait le choix de mettre en place des outils simples, efficaces et rapides tout spécialement conçus pour le Tourisme et les Loisirs.



Ce choix stratégique a fait sa renommée et a permis à nombre d’agences qui n’avaient pas la possibilité d’accéder à la vente en ligne de le faire. Cela s’est avéré payant, à tel point que certains de ses clients, pour faire face à leur développement, ont commencé à vouloir des outils complémentaires afin de leur permettre de s’ouvrir à de nouveaux marchés ou simplement répondre à des attentes plus spécifiques de leurs propres clients. C’est ainsi que la mise en production de modules complémentaires est née. Nous allons vous en présenter la moitié dans cet article et les autres feront l’objet d’une parution le mois prochain.

Gérez les réservations privées (ou les groupes)... Vous souhaitez qu’une offre ne soit accessible qu’à certains clients auprès desquels vous diffuserez un lien spécifique ? Vous organisez des voyages de groupes ou des GIR et vous souhaitez gagner du temps et éviter des risques d’erreurs dans la saisie des noms de participants ? N’hésitez pas, ce Module « Résas Privées » est fait pour vous. Avec ce dernier vous offrez la possibilité à vos forfaitistes et à vos Tour Leaders de donner aux participants du voyage, via un Identifiant et un mot de passe, de s’inscrire eux-mêmes en ligne. Sachant que le nombre de groupes et/ou de Produits qui peuvent être gérés par la plateforme SpeedResa est illimité vous ne serez jamais bloqués pour en créer. Notre module présenté il y a quelques semaines ( ICI ) favorisera les agences disposant de demandes de ce type ou les groupistes à la recherche d’une solution simple et efficace d’inscriptions via leur site internet.

...et les stocks en ligne

Vous l’aviez peut-être lu dans un C'est le plus récent module lancé par SpeedMedia fin 2022 : permettre aux agences de voyages ou aux tour-opérateurs de proposer des produits sur leurs sites avec une limitation de stocks à la vente.Vous l’aviez peut-être lu dans un précédent article , la gestion de stocks est le nerf de la guerre pour producteurs et distributeurs. C'est pourquoi, associé ou pas au module Groupe, cette gestion de Stocks permet de vendre en ligne des offres packagées disposant d’un certain nombre de places, le tout se décrémentant ou s’incrémentant en temps réel selon les ventes, les annulations ou rétrocessions…

Sans oublier un Module pour vos CE et Partenaires Le module CE et Partenaires favorisera toujours l’adhésion des clients à des offres et des tarifs spécifiques. S’équiper de cet outil vous permettra de renforcer votre crédibilité en tant qu’agence de voyages et vous permettra de faire des ventes auprès d’un public qui vous connaît en tant que groupiste.

Chacun de vos CE bénéficie de son propre accès et, de votre côté, vous avez la main pour définir vos propres règles tarifaires à appliquer à chacun d’entre eux ou à des groupes de CE. Ces règles tarifaires, natives dans le système SpeedResa, pourront alors s’appliquer à tout ou partie des produits. Vous aurez la possibilité de cibler une offre en particulier, ou une destination, ou une ville de départ ou un TO, ou bien toute votre offre.

Vous avez des projets... Pour chaque nouveau projet, SpeedMedia s’engage à établir une relation de confiance et de qualité auprès des agences de voyage ou des tour-opérateurs qui font appel à ses services.



SpeedMedia propose des solutions qui s’adaptent à vos modes de fonctionnement ainsi qu'une palette de modules et outils façonnés pour vous grâce à sa connaissance du secteur et son expertise technique. Quand bien même la majeure partie des outils et plateformes sont mutualisés, vous pouvez construire à votre goût, vos moteurs de recherche, pages de résultats et fiches produits sur les systèmes de Kits, tout en tirant profit de la plateforme multi-Tours Opérateurs.

…Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !



Élargissez votre périmètre de vente en optant pour un site Web SpeedMedia.

Contacts

Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :



• Formulaire de contact

• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

• Ou sur notre site : N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90• Ou sur notre site : speedmedia.fr

