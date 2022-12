SpeedMedia : module Groupes et stocks en ligne !

Appli mobile TourMaG



Il y a quelques mois, au milieu d'une reprise effervescente pour tous, SpeedMedia lançait son tout nouveau module qui consistait à pouvoir proposer des réservations individuelles sur un voyage de groupe. Désormais couplé au tout nouveau module de Stocks, ce produit est devenu un outil d'enfer !



Vous avez dit Groupes ?

Le principe est simple : Vous avez régulièrement des demandes de groupes, avec un gestionnaire de groupes (Tour Leader) qui vous exprime des besoins (type de voyage, destination, nombre de participants, etc.). SpeedMedia vous permet désormais de proposer à vos clients de s’inscrire et de payer en ligne sur votre propre site Web.

Lundi 5 Décembre 2022

Module Groupes et limitation des stocks



Le Tour Leader n’a pas forcément le temps de gérer l’ensemble des inscriptions et vos Conseillers Voyages pourraient, eux, gagner également du temps passé à enregistrer les inscriptions, les acomptes, les soldes...!



C’est pourquoi SpeedMedia a pensé une solution simple et efficace permettant d’alléger le traitement des demandes pour la gestion des réservations et pour votre équipe de conseillers voyage.

Principe de Fonctionnement Ce module Groupe permet de créer un Produit Groupe dans SpeedResa puis de diffuser un lien sécurisé (URL de la fiche Produit sur Internet) au Tour Leader (NB : ce produit n’apparaitra pas dans vos moteurs de recherche ni dans vos blocs d’offres) ou bien directement auprès des participants au voyage.



Chaque participant peut ainsi venir individuellement s’inscrire sur ce Produit sur votre site Web via votre tunnel de réservations SpeedMedia.



Le principe de fonctionnement est simple. Vous disposez d’un produit packagé (exemple : transport + hébergement) et vous vous êtes engagés sur un certain nombre de places pour une ou plusieurs dates.



Vous pouvez gérer les listes d’inscrits plus facilement.



Une fois inscrit, les dossiers de ce Groupe peuvent rapidement se retrouver dans la plateforme pour un meilleur suivi.



Gestion des stocks



Comme nous l'indiquions dans un

C'est le tout nouveau module lancé par Speedmedia à la rentrée : permettre aux agences de voyages ou aux tour-opérateurs de proposer des produits sur leurs sites avec une limitation de stocks à la vente.Comme nous l'indiquions dans un précédent article , la gestion de stocks est le nerf de la guerre pour producteurs et distributeurs. C'est pourquoi, associé au module Groupe, cette gestion de Stocks permet de vendre en ligne des offres packagées disposant d’un certain nombre de places, le tout se décrémentant ou s’incrémentant en temps réel selon les ventes, les annulations ou rétrocessions…

Simple et efficace Comme à son habitude, SpeedMedia a mis en place des outils simples, efficaces et rapides tout spécialement conçus pour le Tourisme. En complément de ce que proposent les principaux Partenaires technologiques de SpeedResa (back-offices spécialisés pour les Tours Opérateurs) le module que propose SpeedMedia consiste plus simplement à attribuer un nombre de places sur une offre déjà packagée.



Les dates et les stocks peuvent bien évidemment être opérés au départ de différentes villes et le tour est joué.



Ouverture, fermeture, Stop Sale ou Request, l'alimentation des disponibilités peut se faire directement depuis la plateforme ou bien en masse avec chargement de fichier Excel si vous préférez.



Plus en détails



Le décompte des ventes est dynamique et, à contrario, un dossier qui passerait en statut « annulé » remet automatiquement les places en stock.



Voir les détails sur le site de SpeedMedia =>

Le principe de fonctionnement est simple. Vous disposez d’un produit packagé (exemple : transport + hébergement) et vous vous êtes engagés sur un certain nombre de places pour une ou plusieurs dates. Il vous suffit de saisir cette offre dans la plateforme de SpeedMedia, de lui attribuer le nombre de places et le tarif correspondant pour chaque date de départ avant de mettre ce produit en ligne. Les clients peuvent ensuite réserver en temps réel sur votre site internet et payer en ligne.Le décompte des ventes est dynamique et, à contrario, un dossier qui passerait en statut « annulé » remet automatiquement les places en stock.Voir les détails sur le site de SpeedMedia => cliquer ici

Vos projets Pour chaque nouveau projet, SpeedMedia s’engage à établir une relation de confiance et de qualité auprès des agences de voyage ou des tour-opérateurs qui font appel à ses services.



SpeedMedia propose des solutions qui s’adaptent à vos modes de fonctionnement ainsi qu'une palette de modules et outils façonnés pour vous grâce à sa connaissance du secteur et son expertise technique. Quand bien même la majeure partie des outils et plateformes sont mutualisés, vous pouvez construire à votre goût, vos moteurs de recherche, pages de résultats et fiches produits sur les systèmes de Kits, tout en tirant profit de la plateforme multi-Tours Opérateurs



Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !



Élargissez votre périmètre de vente en optant pour un site Web SpeedMedia.



Contacts

Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :



• Formulaire de contact

• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

• Formulaire de contact
• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90
• speedmedia.fr

