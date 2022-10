Appli mobile TourMaG



SpeedMedia : un nouveau module pour vos stocks en ligne ! Speedmedia Services ajoute un outil de plus sur sa plateforme pour permettre aux agences de voyages ou aux tour-opérateurs de proposer des produits sur leurs sites avec une limitation de stocks à la vente.

La gestion de stocks, d’allotements ou de contingents est souvent le nerf de la guerre pour producteurs et distributeurs qui proposent ce type de produits. SpeedMedia propose donc désormais un module qui permet de vendre en ligne des offres packagées disposant d’un certain nombre de places, le tout se décrémentant ou s’incrémentant en temps réel selon les ventes, les annulations ou rétrocessions…

Nombre de places limitées – limitation des stocks Soyons clairs, il ne s’agit pas d’un outil de gestion de stocks mais bien de limitation de stocks !



En effet, les principaux Partenaires technologiques de SpeedResa sont des back-offices spécialisés pour les Tours Opérateurs et pour lesquels la gestion des stocks est un véritable métier. Si vous avez ce type de besoins, nous saurons vous orienter vers ces sociétés dont c’est réellement le métier.



En revanche, quand ceux-ci permettent de gérer différentes sources d’approvisionnement, différents « stocks » sur différents composants d’un package (transport, hébergement, activités, transferts, etc.), le module que propose SpeedMedia consiste plus simplement à attribuer un nombre de places sur une offre déjà packagée.



Un peu plus en détails



Tous les détails en cliquant dans le lien suivant

► www.speedmedia.fr/module-limitations-des-stocks

Le principe de fonctionnement est simple. Vous disposez d’un produit packagé (exemple : transport + hébergement) et vous vous êtes engagés sur un certain nombre de places pour une ou plusieurs dates.Il vous suffit de saisir cette offre dans la plateforme de SpeedMedia, de lui attribuer le nombre de places et le tarif correspondant pour chaque date de départ avant de mettre ce produit en ligne.Les clients peuvent ensuite réserver en temps réel sur votre site internet et payer en ligne.Le décompte des ventes est dynamique et, à contrario, un dossier qui passerait en statut « annulé » remet automatiquement les places en stock.La gestion des dates de fermeture ou de rétrocession est gérée dans le système et proposée en interface utilisateur avec calcul des dates. Les besoins utilisateurs étant très différents de la vision base de données, c’est la simplicité dans la mise en place de ce module qui a été retenue et qui vient compléter l’offre également disponible du module Groupe présenté plus tôt dans l’année et utilisé par de nombreuses agences et tour-opérateurs sur le marché.

Simplicité et efficacité Pour chaque nouveau projet, nous nous engageons à établir une relation de confiance et de qualité auprès des agences de voyage ou des tour-opérateurs qui font appel à nos services.



Nous proposons et pouvons mettre en œuvre pour vous des solutions qui s’adaptent à vos modes de fonctionnement ainsi qu'une palette de modules et outils façonnés pour vous grâce à notre connaissance du secteur et notre expertise technique. Quand bien même la majeure partie de nos outils et nos plateformes sont mutualisées, vous pouvez construire à votre goût, vos moteurs de recherche, pages de résultats et fiches produits sur nos systèmes de Kits, tout en tirant profit de notre plateforme multi-Tours Opérateurs



Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !



Élargissez votre périmètre de vente en optant pour un site Web SpeedMedia.



Contacts

Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :



• Formulaire de contact

• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

• Ou sur notre site : N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90• Ou sur notre site : speedmedia.fr

