Appli mobile TourMaG



SpeedMedia : le plein de nouveautés pour 2023 !

Envoyer à un ami Partager cet article

En 2023, la société Speedmedia Services aura 20 ans… 20 années d’avancées, de succès et de proximité avec les acteurs du Tourisme, des Loisirs et du Transport. Selon Laurent BRIQUET, Directeur Général de l'entreprise : "Cette réussite est avant tout celle de nos Clients et nous les en remercions !"

20 ans c’est aussi le bon moment pour innover, se rénover, pour remettre tout à plat, repenser les besoins des Clients et Partenaires de l'entreprise en fonction des attentes, des commentaires et surtout des nouveaux défis de notre industrie avec pour leitmotiv le fait que le digital est et sera la clef de la réussite du business touristique.

Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 9 Janvier 2023

Nouvelles offres, nouvelles gammes C'est dans un contexte économique tendu que SpeedMedia aborde donc cet anniversaire et cette nouvelle année. La globalité de son offre et de ses prix va être totalement revue et repensée afin de coller au plus près du marché et de ses attentes. En début d’année, SpeedMedia devrait donc présenter une nouvelle gamme d’offres pour sa plateforme de réservation multi-TO et les sites internet pour agences de voyages et tour-opérateurs.



Bien entendu, comme pour nombre d'entreprises du secteur, ce remaniement vient également en réponse à une crise aigüe, celle du Covid et désormais celle de l'énergie, qui ont bouleversé le marché et rebattu quelques cartes. Cette réflexion de fond pour la plateforme suit des enjeux de productivité interne mais également chez ses clients et ses partenaires.



Des clients agences de voyages, en pleine reprise, qui manquent de temps et de personnel pour développer leur site Web ; des Tour-Opérateurs pris dans l'urgence du remaniement de leurs systèmes d'information ; des clients en bout de ligne toujours plus friands du digital mais qui reviennent paradoxalement de plus en plus en agences... bref, il faut s'adapter et fournir aux Professionnels du Tourisme des outils pour performer davantage.



Un nouveau tunnel de réservation Le métier de SpeedMedia ne s’arrête pas aux connecteurs avec les Tour-Opérateurs ni aux sites internet pour les Agences de Voyages. Son expérience dans la construction de moteurs de réservation pour des solutions de Transport mais également d’Hébergement lui confère une bonne expérience dans la présentation des fameux « tunnels de réservation ».



Forte du développement de nombreux outils pour ses sociétés sœurs Resaneo et Quartier Libre, la société va mettre en place courant 2023 un nouveau tunnel de réservation pour les sites internet de ses clients agences de voyages et TO.



Plus moderne, plus dynamique et basé sur des technologies plus récentes, ce tunnel devrait favoriser encore plus les ratios de « look-to-book » et augmenter ainsi les réservations effectuées sur les sites.



Si la technologie est d’ores et déjà déployée sur les moteurs de vols et de vols + hôtels de certains sites, elle est en cours de construction pour les offres de produits packagés (séjours, circuits, croisières, etc.) en provenance des nombreux tour-opérateurs connectés à la solution.



Encore plus de contenu… 2023 devrait également voir l’arrivée de plus de tour-opérateurs connectés à la solution SpeedMedia. Un connecteur est en cours de développement afin d’accélérer le processus de distribution et d’augmentation de contenu disponible sur la plateforme.



La multiplicité des acteurs n’est pas une fin en soi mais permettra bien entendu d’élargir les offres des sites Web et pour beaucoup d’agences de coller encore plus à leur stratégie de distribution et de commercialisation des produits qu’elles souhaitent !



Liée au sujet du futur tunnel de réservation, cet important apport de contenu ne devrait pas entraîner de changements majeurs sur les sites déjà existants des clients de l’entreprise.



… et de nombreux modules



Si le premier module obligatoire consistera surtout à de la prise de commande et de la génération de leads, devis et contacts en ligne, le module e-Commerce permettra quant à lui de réserver et payer en ligne. Le module Groupes présenté dans un



Toutes ces options et modules pourront être présentés en début d’année ou dans le courant de l’année 2023 à l’occasion des 20 ans de la société.

Comme à son habitude, SpeedMedia a prévu de mettre en place des outils simples, efficaces et rapides tout spécialement conçus pour le Tourisme et les Loisirs.Si le premier module obligatoire consistera surtout à de la prise de commande et de la génération de leads, devis et contacts en ligne, le module e-Commerce permettra quant à lui de réserver et payer en ligne. Le module Groupes présenté dans un précédent article favorisera les agences disposant de demandes de ce type ou les groupistes à la recherche d’une solution simple et efficace. Le module de Listes Cadeaux, véritable cagnotte en ligne, sera repris pour booster la fidélisation des clients agences ou TO. Le module réservations privées autorisera la communication d’une offre à une cible ou des clients très précis. Et bien entendu le module CE et Partenaires favorisera toujours l’adhésion des clients à des offres et des tarifs spécifiques.Toutes ces options et modules pourront être présentés en début d’année ou dans le courant de l’année 2023 à l’occasion des 20 ans de la société.

Vos projets Pour chaque nouveau projet, SpeedMedia s’engage à établir une relation de confiance et de qualité auprès des agences de voyage ou des tour-opérateurs qui font appel à ses services.



SpeedMedia propose des solutions qui s’adaptent à vos modes de fonctionnement ainsi qu'une palette de modules et outils façonnés pour vous grâce à sa connaissance du secteur et son expertise technique. Quand bien même la majeure partie des outils et plateformes sont mutualisés, vous pouvez construire à votre goût, vos moteurs de recherche, pages de résultats et fiches produits sur les systèmes de Kits, tout en tirant profit de la plateforme multi-Tours Opérateurs.



Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !



Élargissez votre périmètre de vente en optant pour un site Web SpeedMedia.



Contacts

Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :



• Formulaire de contact

• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

• Ou sur notre site : N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90• Ou sur notre site : speedmedia.fr

Lu 162 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Lancement du chat de discussion avec un agent Expedia TAAP OnSpot lance la première version de son API