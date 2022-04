Appli mobile TourMaG



SpeedMedia : avec l’Open Package, construisez dynamiquement vos offres Avec l’Open Package de SpeedMedia, les Producteurs peuvent assembler leurs prestations terrestres et le transport de façon dynamique et en temps réel.

La construction et la tarification du package sont fixes ou dynamiques et les réservations sont automatisées de bout en bout.

Rédigé par SpeedMedia le Lundi 4 Avril 2022

Combinaison d’offres Que vous souhaitiez mettre en ligne et proposer à la réservation en temps réel des circuits, des séjours, des weekends ou encore une croisière, vous allez pouvoir combiner de façon dynamique et automatisée un très large choix d'offres de transport + terrestre via la plateforme 100% B2B Resaneo.



Avec ses nombreuses sources et son approche multimodale, la plateforme de SpeedMedia se charge de combiner vos prestations terrestres aux transports trouvés via le système de Resaneo.



Vous pourrez ainsi proposer la meilleure offre en termes de prix ou en termes de confort d'utilisation si besoin.



Pilotage ultra précis Vous restez bien entendu maître de votre production et des modes de transport que vous souhaitez proposer à vos clients.



L’outil vous permet de définir VOS « plans de vols » et de Transport selon VOS choix / contraintes / spécificités / souhaits. En effet le paramétrage de l’Open Package vous permettra d’inclure ou d’exclure des compagnies aériennes, de permettre ou non les changements d’aéroport si transit il y a , les horaires de départ et/ou d’arrivée à destination, les horaires de retour, les bagages inclus ou non, le nombre de bagages, l’over-night, la durée de voyage, le nombre de transits si adapté ou pas, etc.



La liste des points de paramètres des réservations en temps réel est suffisamment précise pour vous laisser le choix de proposer l’offre que vous souhaitez voir apparaître ou bien de laisser au moteur la liberté de suggérer des vols selon les disponibilités au moment de la réservation.



Vous décidez d’afficher des prix fixes ou bien dynamiques en fonction de vos offres ou de vos types de packages. Vous conservez bien entendu la main sur votre markup avec une gestion très fine des prix max d’achat, des prix max de vente, etc.



Pratique et très fonctionnel, dans les normes de l’XFT La génération d’un cache vous permettra de générer un catalogue d’offres remises à jour en permanence selon les tarifs.



Vous pourrez construire dynamiquement une offre en déterminant un prix fixe et en contrôlant les variations des prix du transport, ou bien proposer chaque jour des prix différents selon les disponibilités trouvées … tout cela dans le respect de votre propre stratégie de distribution.



Couplé et construit sur la base de la plateforme SpeedResa, l’Open Package récupère les prestations terrestres depuis votre back-office (ou bien elles sont saisies au sein de l’outil) , collecte ensuite automatiquement les offres Transport, pour enfin les combiner ensemble et centraliser très facilement les prix des différentes prestations ainsi que leurs règles tarifaires. Les combinaisons sont alors vastes pour la construction de vos packages



Tarifs et réservations en temps réel En accord avec les normes Ceto et XFT en vigueur, l’Open Package vous permet de créer et générer votre catalogue en ligne. Vous pouvez ainsi gérer encore plus efficacement votre politique de distribution.



En utilisant un cache pour construire dynamiquement vos tarifs et "monter" vos produits, le système interroge les transporteurs en temps réel dans le système de Resaneo afin de contrôler disponibilités et tarifs à l’instant T. Les réservations sont alors effectuées selon vos choix de paramétrages ou tout simplement selon les besoins de vos clients.



Avec l’Open Package, vous allez disposer d’une combinaison de choix à l'infini sur vos offres de produits packagés



Système de tarification dynamique La conception des packages classiques se caractérise généralement par la négociation de prix avant la vente. Dorénavant, l’Open Package se distingue par sa conception en deux temps. Pour commencer, l’assemblage des prestations terrestres et pour finir, l’interrogation des prix et disponibilités de transports en temps réel.



En effet, avec l’Open Package, le système de tarification évolue pour offrir plus de souplesse dans les stratégies commerciales. Plutôt que de proposer des tarifs décidés et fixés 6 mois avant la vente, les prix margés des prestations packagées sont appelés et réservés en temps réel.



Que vous ayez des engagements, des contingents ou que vous gériez des charters, l’Open Package ne remplace pas vos systèmes mais vous apporte encore plus de souplesse et le tout de façon dynamique !



Vous pouvez ainsi élargir totalement le périmètre de vos offres avec une conception intuitive et un système de réservation automatisé.



Et côté client final, des changements ? Aucun ! L’Open Package se fond dans les résultats de recherche. Aucune différence n’est à noter avec les packages classiques, mis à part le fait de sélectionner en temps réel au moment de la réservation le vol préféré.



Vous pouvez même augmenter le nombre d’offres ! Si précédemment vous ne publiiez vos catalogues de produits qu’avec quelques dates et/ou jours de rotation, vous pouvez désormais proposer des offres quotidiennes si votre terrestre le permet.



De la même façon, les propositions d’hébergement seul vont désormais pouvoir recevoir des offres packagées incluant le Transport et ce sur de TRES nombreuses destinations et de TRES nombreux axes, l’offre Resaneo dans ce secteur étant de loin la plus riche du marché avec des vols low cost, des vols réguliers ou des vols charters, vous pourrez configurer et élargir vos prestations !



Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !

Élargissez votre périmètre de vente en optant pour l’Open Package.



Contacts



• Formulaire de contact

• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

• Ou sur notre site :

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande. Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :

• Formulaire de contact
• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90
• Ou sur notre site : speedmedia.fr

