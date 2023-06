SpeedMedia : on vous en dit plus sur le Web

Appli mobile TourMaG



SpeedMedia vous propose quelques trucs et astuces pour votre site internet et votre communication sur le Web. Nous vous partageons les bonnes pratiques mais également celles de plusieurs de nos clients qui réussissent vraiment !



SpeedMedia, acteur clé dans la promotion et la commercialisation de l'industrie du tourisme, utilise les technologies numériques pour offrir des expériences de voyage de qualité et maximiser la satisfaction de ses clients.

Rédigé par Laurent BRIQUET le Lundi 12 Juin 2023

Eléments clefs pour un bon site internet Il existe de nombreux éléments clés pour créer un bon site internet, en voici quelques-uns :



● Un design attrayant et cohérent : votre site internet doit être visuellement attrayant et avoir un design cohérent pour donner une expérience utilisateur agréable. Il est important de choisir des couleurs, des polices, des visuels et des offres de voyages qui représentent bien votre agence, votre réseau ou votre marque.



● Une navigation facile : votre site doit être facile à naviguer afin que les visiteurs puissent trouver rapidement le voyage qu’ils recherchent ou tout simplement l'information qu'ils cherchent. Une structure claire, des menus bien organisés, une barre de recherche et des liens pertinents sont essentiels.



● Des offres à jour : rien de plus frustrant de voir des offres périmées, des dates dépassées ou un voyage qui n’existe plus ! La plateforme SpeedMedia, connectée à plus de 70+ TO, permet justement de n’afficher que des offres disponibles. Ce sont plus de 300 ou 400 000 produits mis à jour chaque nuit sur tous les sites internet de ses clients et en temps réel.



● Des produits ciblés : Cela ne sert bien entendu pas à grand-chose de proposer 300 ou 400 000 produits sur son site. C’est pourquoi nous conseillons de faire le choix des offres en triant les TO avec lesquels vous travaillez, les thématiques proposées, les destinations voire les villes de départ, et même si vous êtes une agence de voyage généraliste, il y a toujours des offres que l’on souhaite plus mettre en avant que d’autres. Le conseil n’est pas qu’en agence, il existe aussi sur le Web au travers des offres que vous souhaiterez afficher – ou pas. Avec les outils SpeedMedia, la sélection peut se faire largement ou bien très finement, selon votre propre stratégie



● Des contenus de qualité : votre site internet doit proposer des contenus intéressants et pertinents pour vos visiteurs. Des textes bien écrits, des images de qualité, des vidéos, des offres de voyages voire des infos sur les destinations sont autant d'éléments qui peuvent rendre votre site plus attrayant.



● Une optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) : votre site internet doit être optimisé pour les moteurs de recherche pour être facilement trouvé par vos clients potentiels. Cela inclut l'utilisation de mots-clés pertinents, des balises méta bien écrites, une structure de site logique et des liens de qualité.



● Une compatibilité avec les appareils mobiles : votre site internet doit être compatible avec les appareils mobiles pour permettre une navigation facile sur tous les types d'appareils. La conception responsive est donc importante pour s'adapter à toutes les tailles d'écran.



● Des appels à l'action clairs : votre site internet doit comporter des appels à l'action clairs pour encourager les visiteurs à interagir avec votre agence. Les boutons d'inscription, les formulaires de contact et les appels à l'action (cliquez ici, téléchargez notre brochure, voir ce voyage, etc…) doivent être facilement identifiables et pertinents pour les visiteurs



Expérience utilisateur sur internet L'expérience utilisateur (UX) sur internet fait référence à la façon dont les utilisateurs interagissent avec un site web, une application ou un service en ligne. Elle englobe tous les aspects de l'expérience de l'utilisateur, y compris la conception visuelle, la navigation, la facilité d'utilisation, la rapidité de chargement des pages, la pertinence des contenus, la sécurité des données et bien d'autres encore.



Chez SpeedMedia, on sait qu'une bonne expérience utilisateur est cruciale pour garantir la satisfaction des utilisateurs, leur fidélité, leur engagement et leur conversion. Nous vous partageons quelques éléments clés pour améliorer l'expérience utilisateur sur internet :



● La simplicité : Les utilisateurs doivent pouvoir naviguer facilement sur le site, trouver rapidement ce qu'ils cherchent et accomplir leurs tâches sans trop d'efforts. Prévoyez des entrées multiples si le client cherche une destination ou bien une thématique ou encore une thématique vers une destination...



● La rapidité : Les temps de chargement doivent être réduits au minimum pour éviter la frustration des utilisateurs et leur donner l'impression que le site est performant. Ne publiez pas de visuels trop lourds afin de réduire ces temps de chargement.



● La pertinence : Les contenus doivent être adaptés aux besoins des utilisateurs et répondre à leurs attentes, tout en étant clairs, concis et faciles à comprendre. Il ne sert à rien de diffuser des dizaines de milliers d'offres sur votre site Web. Tout comme dans votre agence, faites le tri dans les offres et proposez les Producteurs, les produits et

les destinations qui intéressent votre propre clientèle.



● La sécurité : Les utilisateurs doivent se sentir en sécurité lorsqu'ils naviguent sur le site et leurs données personnelles doivent être protégées. Il en va de même en agence, par téléphone ou par e-mail bien entendu et nous ne saurons jamais trop vous alerter sur les principes simples de la sécurité digitale.



● La personnalisation : Les sites doivent être adaptés aux préférences et aux intérêts de vos clients et prospects, en utilisant des techniques de personnalisation telles que les recommandations personnalisées. Nous avons la chance de connaître les produits et nous sommes certains que vos conseillers voyage sauront mettre leur petite touche personnelle dans votre communication digitale et sur votre site afin de réassurer les visiteurs et obtenir plus facilement de nouveaux clients.



En somme, une bonne expérience utilisateur sur internet passe par la conception d'un site qui répond tout bonnement aux besoins et aux attentes des utilisateurs, en leur offrant un environnement simple, rapide, sûr et personnalisé.



Animation de votre site et communication digitale Animer un site internet et avoir une bonne communication digitale peut aider à augmenter la visibilité de votre agence de voyages ou de votre réseau et à atteindre un public plus large sur le Web. En suivant ces quelques conseils très simples, vous pourrez animer votre site internet et améliorer votre communication digitale pour atteindre un public plus large et renforcer sensiblement votre présence en ligne.



Afin d’y parvenir, voici quelques bases utilisées par nos clients sur le Web :



● Préparer un calendrier éditorial afin de créer du contenu sur votre site : planifiez régulièrement la publication de contenus tels que des informations sur les destinations proposées, des pages contenant des vidéos de vos voyages ou des vidéos proposées par les TO voire les Office de Tourisme, des photos, des trucs et astuces ou encore votre avis sur le dernier voyage et pourquoi vous conseilleriez telle destination ou tel hôtel ou tel circuit… le tout pour garder votre site internet actualisé et intéressant pour les visiteurs.



● Utiliser les réseaux sociaux : utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir vos contenus et interagir avec vos clients voire vos prospects. Partagez des extraits de vos articles de votre site, partagez votre expérience, des citations inspirantes, des photos de voyages ou de destinations, etc. pour maintenir l'engagement de votre audience.



● Créer une newsletter : (eh oui ! encore efficace) ! offrez à vos visiteurs la possibilité de s'inscrire à une newsletter pour recevoir régulièrement des informations sur votre entreprise et vos produits. Cela peut aider à maintenir un contact régulier avec vos clients et surtout, ciblez et géo localisez vos prospects… les locations de fichiers de prospection bien ciblés peuvent être très efficaces, même en 2023.



● Organiser des événements en ligne : organisez des webinaires, des présentations d’offres ou produits en ligne… Les outils pour ce faire sont généralisés (Zoom, Teams, Join.me, etc…) et permettent de regrouper en ligne plusieurs clients (voire dizaines de clients) … pour attirer de nouveaux visiteurs et fidéliser votre public existant en le gardant sur Internet aussi !



● Mesurer les résultats facilement : utilisez des outils d'analyse gratuits (ou pas) afin de mesurer les résultats de vos efforts de communication digitale et ajuster votre stratégie en conséquence. Il est très simple de consulter ce type de statistiques et vous avez surtout besoin, dans un premier temps, de vous rendre compte du nombre de visiteurs après telle ou telle action de communication. La suite se vérifiera – avec de la patience ! – par les ventes générées.



Génération de trafic sur votre site Générer du trafic sur un site internet est essentiel pour attirer de nouveaux visiteurs et augmenter la visibilité de votre agence de voyage. Voici succinctement quelques techniques pour y parvenir :



● Utiliser le référencement naturel (SEO) : optimisez votre site internet pour les moteurs de recherche en utilisant des mots-clés pertinents, des titres de pages et des descriptions bien écrites, des liens internes et externes de qualité, etc.



● Créer du contenu intéressant : proposez régulièrement des contenus intéressants et pertinents pour vos visiteurs. Ne vous limitez pas aux seules offres de voyages. Pensez à créer des pages et rédiger du contenu qui peut intéresser vos clients (des pages sur une destination, sur une expérience, sur votre dernier voyage, « j’aime / j’aime pas », des conseils, … et si vous preniez le temps de raconter votre dernier voyage, voyage d’étude ou voyage perso…



● Utiliser les réseaux sociaux : utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir vos contenus et votre site internet. Partagez des offres, des promotions, des évènements liés à telle ou telle destination, des photos, etc. afin de susciter l'intérêt de votre public sur les réseaux. Faites participer votre public, posez des questions, relancez, interagissez, fidélisez… Regardez du côté des calendriers des journées mondiales par exemple : ce peut être souvent un bon support si vous êtes en manque d’idées. Exemple : Pour la Journée mondiale du thon le 2 mai, proposez des destinations vers l’Océan Indien, le Pacifique etc…



● Collaborer avec d'autres sites internet : établissez des partenariats avec d'autres sites internet pour échanger des liens et attirer de nouveaux visiteurs. Les échanges de liens sont techniquement plus intéressants lorsque les « thèmes » des sites internet sont communs. (note : Les collaborations avec des blogueurs, des influenceurs, des partenaires commerciaux, etc. peuvent être bénéfiques si vous faites bien attention aux coûts exorbitants de certains et si vous n’attendez pas un retour sur investissement rapide…) .



● Utiliser le marketing par e-mail : utilisez une liste de diffusion pour envoyer des newsletters régulières à vos clients et abonnés. Les newsletters peuvent contenir des mises à jour sur votre agence, des offres spéciales de voyages, des contenus exclusifs, un focus sur une destination ou sur un évènement, etc.



● Participer aux forums en ligne : participez à des forums en ligne ou à des groupes de discussion pour partager votre expertise de professionnel du voyage et attirer de nouveaux visiteurs sur votre site internet.



● Utiliser la publicité en ligne : Nous le poserons ici en dernier car il existe de nombreuses solutions plus ou moins coûteuses afin de communiquer sur le Web en payant. En faisant très attention à vos dépenses, vous pouvez utiliser des plateformes publicitaires en ligne pour atteindre un public plus large et attirer des visiteurs sur votre site internet. Les annonces sur Google Ads, les publicités sur Facebook, Instagram et LinkedIn, etc. peuvent être des moyens efficaces de générer du trafic si vous passez par une agence de communication ou un professionnel du secteur.



Vous avez des projets... Pour chaque nouveau projet, SpeedMedia s’engage à établir une relation de confiance et de qualité auprès des agences de voyage ou des tour-opérateurs qui font appel à ses services.

SpeedMedia propose des solutions qui s’adaptent à vos modes de fonctionnement ainsi qu'une palette de modules et outils façonnés pour vous grâce à sa connaissance du secteur et son expertise technique. Quand bien même la majeure partie des outils et plateformes sont mutualisés, vous pouvez construire à votre goût, vos moteurs de recherche, pages de résultats et fiches produits sur les systèmes de Kits, tout en tirant profit de la plateforme multi-Tours Opérateurs



… Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !



Élargissez votre périmètre de vente en optant pour un site Web SpeedMedia.

Contacts

Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :



• Formulaire de contact

• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande.Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90• Ou sur notre site : speedmedia.fr

