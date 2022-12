Appli mobile TourMaG



Spendesk : comment la crise sanitaire a boosté leur activité L’interview de Stéphane Baranzelli, vice-président Europe du Sud chez Spendesk.

La licorne française spécialisée dans la gestion des dépenses en entreprise poursuit son développement. 2022 sera marquée par une nouvelle levée de fonds de 100 millions d’euros et un déploiement en Espagne et Italie. De nouvelles fonctionnalités et développements sont attendus.

Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 22 Décembre 2022

TourMaG.com – Qu’est-ce que Spendesk ?



Stéphane Baranzelli : Spendesk est une société française, qui existe depuis 6 ans. Nous proposons à nos clients une plateforme qui permet de déléguer et de responsabiliser la gestion des paiements dans leur entreprise.



Nous sommes 550 collaborateurs. Depuis le début d’année, nous faisons partie de ce club très réservé des licornes françaises.



Nous comptons près de 4000 clients et 150 000 utilisateurs de la solution Spendesk répartis sur trois pays : la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne.



Entre décembre 2021 et décembre 2022, la croissance de Spendesk a doublé, comme chaque année.



Nous mettons à leur disposition des processus de validation de paiement avant qu’ils ne soient engagés, des cartes bleues physiques et virtuelles, générons des numéros de bons de commandes et suivons la réception et le bon paiement de factures, définissons des règles d’attribution de budgets…



TourMaG.com – Vous avez levé 100 millions d’euros en janvier dernier… A quelle fin ?



S.B. : La première est de poursuivre notre croissance en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Cela veut dire recruter des profils d’ingénieurs développeurs pour enrichir notre solution en termes de fonctionnalités, recruter des fonctions commerciales pour accompagner le service que nous proposons à nos clients et puis les fonctions supports : RH, finance, opération pour s’assurer que toute la mécanique Spendesk fonctionne dans les meilleures conditions possibles.



Une centaine de postes sont ouverts en France.



Ensuite, l’ambition est d’accompagner notre ouverture à l’international. Depuis peu, nous avons ouvert l’Espagne et l’Italie. Cela va nous permettre de nous positionner sur ces marchés comme de véritables leaders.



Et enfin, de nous assurer qu’au quotidien, nous puissions rester concentrés sur nos clients, c’est-à-dire mettre en place des outils, des processus pour mieux les écouter et nous accompagner dans le développement de futurs piliers, qui composeront notre roadmap produit dans quelques années.



TourMaG.com - Cette levée de fonds vous place au rang de licorne (NDLR : entreprise valorisée à plus d'un milliard d'euros). Qu’est-ce que ce statut change pour vous ?



S.B. : Cela nous responsabilise un peu plus. Nous avons des obligations de résultats plus importants que par le passé. On nous attend, nous n’avons pas le droit de nous mettre les pieds dans le tapis. Nous avons alors un niveau d’exigence encore plus important que par le passé.



Cela contribue indirectement à notre image de marque et notre visibilité. Mais pour le commun des mortels, si on ne prend pas le temps d’expliquer ce qu’est une licorne et notre proposition de valeur, je ne suis pas sûr que ça nous permette d’améliorer notre performance commerciale.

Evolution du BT : "moins de déplacements, mais plus longs et plus justifiés" TourMaG.com - Quel est l’impact de la crise sanitaire sur le voyage d’affaires ?



S.B. : Il est plus difficile à prédire et à budgéter que par le passé. Cela va avoir des conséquences sur la gestion et la planification des voyages d’affaires.



Ensuite, d’un point de vue économique ou macro-économique, derrière le voyage d’affaires, et suite à la crise du covid, bon nombre d’hommes et de femmes d’affaires se sont rendus compte qu’ils pouvaient piloter du business, avoir une relation client, engager des collaborateurs sans passer leur vie dans les trains et les avions. Nous constatons moins de déplacements, mais ils sont plus longs et plus justifiés.



TourMaG.com – Qu’en est-il de la gestion des dépenses en entreprise ?



S.B. : Les phases de lockdown pendant la crise sanitaire et la mise en place du télétravail, ont chamboulé le comportement face aux dépenses et principalement la nécessité de mettre à disposition des collaborateurs des moyens de paiement décentralisés.



La première action a été de proposer des cartes bleues physiques et virtuelles pour accompagner les dépenses des collaborateurs détachés, par exemple pour s’équiper en matériel informatique.



Les directions financières ont constaté qu’elles n’avaient pas forcément dépensé plus, en mettant ces moyens de paiement à disposition, mais mieux. Les collaborateurs les ont sollicitées pour engager la dépense, qu’ils ont pu pré-valider. Est-ce qu’un processus de pré-validation avant une dépense, peut exister au travers d’une application ? Assez naturellement, les entreprises qui se sont posé la question ont pu identifier Spendesk et nous sommes entrés en contact.



Maintenant que cette décentralisation a pu être entérinée du fait du covid, beaucoup d’entreprises sont aujourd’hui en télétravail, un à deux jours par semaine. Il nous faut s’assurer que les collaborateurs détachés aient les moyens de paiement pour subvenir à l’achat nécessaire pour effectuer leur mission.



C’est entrer dans les mœurs.

"Continuer à gagner des parts de marché pour rester le leader" TourMaG.com - Quelles sont vos ambitions sur le marché Français ?



S. B. : Continuer à servir nos clients de façon rigoureuse. Nous suivons, mois après mois, des indicateurs de satisfaction clients et de net promoter score (NPS).



Nous avons fait un très bon travail en 2022 avec une amélioration de la satisfaction clients. On continue dans cette direction en 2023, sur deux axes : maintenir la satisfaction de nos clients et la développer.



Deuxième axe, continuer à gagner des parts de marché pour rester le leader que nous sommes sur les plateformes de gestion de dépenses.



TourMaG.com - Et en Europe ?



S. B. : En Espagne et Italie, notre volonté est d’établir des équipes. Une cinquantaine de recrutements sont en cours, pour installer des équipes commerciales, des équipes produits, pour faire de Spendesk le leader du marché des plateformes de gestion de dépenses dans ces deux pays



TourMaG.com : Pourquoi avoir choisi ces marchés ?



S.B. : Nous avons choisi l’Espagne et l’Italie car ces marchés sont analogues à ceux sur lesquels nous opérons aujourd’hui.



Notre cœur de cible est les entreprises de 20 à 1 000 salariés. En Europe, nous estimons qu’un million d’entre-elles ont un niveau d’équipement faible.



A l’instar de ce que nous avons fait en Allemagne ou au Royaume-Uni. Nous avons voulu nous lancer sur des marchés connexes, sur lesquels nos solutions ont un Product-Market Fit très bon, c’est-à-dire une adéquation de nos fonctionnalités avec les besoins et les exigences des clients sur ces marchés. Cela nous montre que l’on a l’opportunité d’établir Spendesk comme étant la plateforme de gestion des dépenses.



TourMaG.com - Vous envisagez de conquérir d’autres pays ?



S.B. : Nous ferons des annonces sur de potentiels marchés quand ils seront finalisés. Idem pour le développement de nouvelles fonctionnalités.

Caroline Lelievre

Caroline Lelievre

