Sri Lanka : les incontournables de l’île aux mille visages avec Karibuni

En quittant Kandy, les paysages changent peu à peu. La chaleur tropicale laisse place à une atmosphère plus fraîche, les routes grimpent et les premières plantations de thé apparaissent sur les reliefs.



Bienvenue dans les Hautes Terres sri-lankaises.



À Nuwara Eliya, surnommée la « Petite Angleterre », les bâtiments coloniaux, jardins fleuris et maisons historiques rappellent l’époque britannique. Autour de la ville, les plantations habillent les collines d’un camaïeu de verts.



Une visite dans une manufacture permet de suivre les différentes étapes de fabrication du célèbre thé de Ceylan et de mieux comprendre le rôle majeur de cette culture dans l’histoire et l’économie du pays.



Plus loin, Ella séduit par son ambiance paisible et ses paysages spectaculaires. Randonnée jusqu’au Little Adam’s Peak, découverte du Nine Arch Bridge ou promenade au milieu des plantations : ici, la nature devient le fil conducteur du voyage.



Et pour relier ces différentes étapes, rien ne remplace le célèbre voyage en train à travers les montagnes.



Entre Kandy, Nanu Oya et Ella, la voie ferrée serpente entre plantations de thé, vallées, cascades, villages et forêts. Une expérience toute simple devenue, au fil des années, l’une des images iconiques du Sri Lanka.