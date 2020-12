Sri Lanka : vers une reprise du tourisme international en janvier 2021 ?

Visit Sri Lanka App

l’augmentation des frais de visa étant justifiée au motif qu’elle couvrira, en partie, le coût des tests PCR, de l’application des nouvelles mesures sanitaires ainsi que des programmes de gratuité de visa

tous les sites touristiques seront rouverts aux voyageurs et figureront sur le site Web de la SLTDA. Des jours désignés seront alloués aux touristes internationaux, en consultation avec les agences d'exécution. Tous les sites et attractions touristiques devront se conformer aux directives et protocoles et seront surveillés par la SLTDA, la police touristique, le ministère de la Santé et d'autres autorités compétentes. La police touristique maintiendra des avant-postes sur les sites et attractions populaires pour garantir le respect des directives

Notre objectif est de redémarrer l'industrie et d'accélérer la reprise du secteur qui a été entravé par la pandémie Covid-19. Nous voulons que les avantages soient répercutés à tous les niveaux de la communauté

La présidente de la SLTDA encourage les visiteurs internationaux à télécharger la "", future application en attente d'approbation par le Cabinet, quiMme Fernando a également déclaré qu', au lieu de 30 jours actuellement, avait été présentée et attendait également l'approbation du Conseils des Ministres, la présidente de la SLTDA ajoutant queLes nouvelles directives en cours de discussion stipulent que tous les passagers devront obtenir, auprès d'une compagnie d'assurance locale pour une période minimale d'un mois. En Juin dernier , Mme Fernando annonçait que), "" appliqués en Août 2019 puis en Février 2020, avant que le virus ne se propage.car, après l'annonce de l'augmentation des frais consulaires, le Premier Ministre Mahinda Rajapaksa avait suggéré que, et donc ne pas dépasser les 35US$... Action-Visas proposera, dès que possible, son expérience et sa solution simplifiée pour l'obtention du visa électronique () d'entrée au Sri-Lankadans les deux aéroports internationaux du pays, Bandaranaike () et Mattala (), et les voyageurs devront détenirÀ l'aéroport, un test antigénique ou PCR sera effectué par le ministère de la Santé ou des hôpitaux privés.Kimarli Fernando a également annoncé que ""." souligne la présidente de la SLTDA.