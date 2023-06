Stéphane Durand nommé directeur non exécutif de Vibe

"se concentrera sur la croissance mondiale de l'entreprise, en particulier aux États-Unis."

Vibe, fournisseur international de solutions technologiques de réservation pour l'industrie du voyage a annoncé la nomination de Stéphane Durand en tant que directeur non exécutif.Stéphane Durand a travaillé dans l'industrie du voyage chez Europcar International et Amadeus IT Group. Il a notamment été dernièrement directeur général d'Amadeus France. En tant que directeur non exécutif de Vibe, société basée au Royaume-Uni, Il devraCette nomination fait suite à l'arrivée, à la fin de l'année dernière, de Steve Barrass - dont le dernier poste était celui de PDG de la société mondiale de gestion de voyages et d'événements The Appointment Group (TAG) - au poste de PDG, avec pour mission de piloter la croissance et la stratégie internationales.